Anche la persona più tranquilla del mondo è “dotata” di una sorta di soglia, un limite vero e proprio che se superato scatena una serie di reazioni rabbiose e dettate dall’ira. L’ira infatti riassume una serie di comportamenti quasi completamente slegati dalla volontarietà, e quindi completamente sconnessa dal controllo razionale. Secondo molti l’ira è quando l’indole più selvaggia ed incontrollata di noi umani prende il sopravvento. Se tantissime cose possono far “scattare” anche la personalità più serafica e tranquilla, per alcuni uomini la situazione è più difficile da gestire: ecco gli uomini più irascibili dello zodiaco.

Questi uomini sono i più irascibili secondo lo zodiaco. C’è il tuo segno?

Vergine

L’uomo Vergine anche se ha il “pallino del controllo” delle proprie emozioni in realtà tradisce continuamente un animo portato all’ira, sempre e comunque, solo apparentemente tenuto sotto controllo attraverso un complesso sistema di controllo. Vergine si fa prendere dall’ira sopratutto quando non viene compreso e quando non riesce ad inculcare il proprio pensiero.

Acquario

Fraintendere fa parte della natura dell’Acquarioo che ha una mente che va troppo “veloce” per comprendere tutte le sfaccettature in maniera efficace. Acquario infatti intende solo ciò che vuole o che riesce a comprendere da un discorso, ecco perchè tende ad arrabbiarsi con molta facilità.

Leone

Anche il pacifico Leone si lascia prendere dall’ira piuttosto spesso. E’ comunque più controllato rispetto agli altri segni presi in esame e gli “sfoghi” hanno solitamente breve durata ma che colpiscono particolarmente proprio perchè è sempre molto posato e sorridente.