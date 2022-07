Se hai spesso mal di testa, mangia questo frutto: ecco quale

Se hai spesso mal di testa i cibi ti possono aiutare a superare il problema; in particolare esiste un frutto particolarmente efficace. Il mal di testa è un dolore che segnala che il cervello o un’altra parte del corpo è sotto stress. Il mal di testa può variare da lieve a lancinante.

Può essere così forte da non riuscire a vedere bene o a stare in piedi a causa del dolore. In genere le persone soffrono quando qualcosa non va nel loro corpo o per motivi genetici e per altri fattori scatenanti.

Se hai spesso mal di testa

La prima cura per il mal di testa è anche la più comune. La disidratazione può provocare il mal di testa, quindi assicuriamoci in questo periodo di bere molta acqua. La dose giornaliera consigliata non deve essere inferiore ai 2 litri. Ma dato le temperature esterne e l’afa pronunciata meglio arrivare a bere fino a 3 litri di acqua al giorno.

L’aspirina è uno dei migliori rimedi casalinghi per curare il mal di testa. Riduce l’infiammazione e il dolore. Leggiamo prima le istruzioni sulla confezione per sapere la quantità di aspirina da assumere. Per fortuna, possiamo far guarire il nostro malessere anche con l’assunzione di vitamine e minerali che troviamo sulla frutta. Prima di mangiare frutta a iosa, però, dobbiamo capire a quale tipo di mal di testa siamo più spesso soggetti.

I 3 tipi di cefalea e i frutti che li curano

Le forme più diffuse di mal di testa si dividono in tre categorie: cefalea tensiva, cefalea a grappolo ed emicrania. La cefalea tensiva è nota anche come cefalea muscolare o cefalea causata dallo stress. La cefalea tensiva è causata dalla contrazione dei muscoli della testa e del collo. Può essere causata da stress, ansia, sovraccarico di lavoro, postura scorretta, cattive abitudini del sonno e abitudini alimentari scorrette.

La cefalea a grappolo, invece, è uno dei peggiori mal di testa che si manifestano perché arriva all’improvviso ed è molto doloroso. È causata da un improvviso aumento del flusso sanguigno al cervello. Viene anche chiamata “cefalea vascolare”. L’ultima, l’emicrania è il tipo di mal di testa più comune. La sua causa non è adeguatamente conosciuta. Colpisce circa il 12% della popolazione mondiale. Non è pericolosa, ma è lancinante.

La frutta che cura

La papaya è nota per le sue proprietà antinfiammatorie. Contiene enzimi e minerali come la vitamina C, il betacarotene e il magnesio. È ideale per combattere la cefalea tensiva in quanto agisce sulle parti infiammate eseguendo una funzione sfiammante. Siccome non è un frutto che si trova tutto l’anno come alternativa si possono usare le arance. Anch’esse sono ricche di vitamina C capace di ridurre il dolore e l’infiammazione.

L’uva è ricca di antiossidanti, utili per combattere la cefalea a grappolo. Lo stesso aiuto lo dà l’ananas grazie alla presenza della bromelina, una enzima che scompone le proteine e rallenta il flusso sanguigno. Le banane sono efficaci per le emicranie grazie alla presenza degli zuccheri che rilassano e regalano un generale senso di buonumore.