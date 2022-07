Il pomodoro è uno degli ortaggi più coltivati negli orti italiani ed è grande interprete di molti piatti fondamentali delle nostre tradizioni gastronomiche, come la pizza o la pasta al sugo. In poche parole non possiamo fare a meno dei pomodori dato che si tratta di uno dei nostri simboli.

Questa pianta è nativa dell’America latina, si è evoluta indubbiamente in climi tropicali e in particolare nelle zone che ora coincidono agli stati di Peru ed Ecuador, da qui fu portata in Messico dai Maya e poi ampiamente usufruita dagli Atzechi. Pare che già producessero salsa con i pomodori, a cui conferivano grandi virtù.

Ti potrebbe interessare: Per federe profumate e pulite usa questo trucco geniale e veloce

Il seme di pomodoro è molto piccolo: in ogni grammo di semente si trovano circa 300 semini, per tale motivo deve esser messo a poca profondità nel terreno e conviene interrare più di un seme in ogni vasetto o in ogni pastarella. Se si volesse mettere i semi in linea retta in campo ed evitare di dover spostare la pianta si dovrà allestire un letto di semina fine e livellato, dove interrare i semi a poca profondità. Sia che si semini all’aperto sia che lo si faccia in semenzaio è fondamentale bagnare subito, e anche nei giorni seguenti con giornaliera regolarità: fino a che la pianta non avrà maturato il suo apparato radicale non dovrà mai mancargli l’acqua.

Se la tua pianta di pomodori fa pochi frutti, ecco cosa fare: “wow!”

Può però succedere che la nostra pianta di pomodori ci dia il fiore ma non il frutto. Il fiore fruttifica solo se il clima è favorevole. Se fa troppo freddo o troppo caldo i fiori si seccano e cadono, rinunciando a diventare frutto. Attenzione quindi che i pomodori non siano sottoposti a grado di calore inferiore ai 13 gradi, questo avviene in genere se vengono trapiantati in campo troppo precocemente.

Ma anche il caldo diviene un problema, se arriviamo sopra ai 35 gradi. Questa è una delle ragioni più frequenti di caduta dei fiori nell’orto estivo. In questo caso può essere valido una rete ombreggiante che preservi la pianta dal sole. Quindi bisogna stare attenti a creare il giusto ambiente per la vostra pianta di pomodori in modo da potervi godere i suoi frutti con cui potrete creare ogni tipo di piatto e preparazione.