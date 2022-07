Se non digerisci bene, evita questi cibi: la lista completa

Se non digerisci bene ci saranno dei cibi che dovrai assolutamente evitare di consumare per non compromettere la funzione del metabolismo. Se abbiamo lo stomaco sensibile e avvertiamo gonfiore, gas o malessere generale dopo aver mangiato determinati alimenti, potremmo avere un problema di digestione.

Le sensibilità alimentari sono diverse dalle allergie. Le persone con sensibilità possono mangiare di nuovo questi alimenti senza avere una reazione allergica. I cibi bloccano la digestione perché richiedono più tempo per essere digeriti o sono difficili da scomporre. L’apparato digerente di ognuno di noi è leggermente diverso nel modo in cui elabora gli alimenti e li digerisce correttamente.

In questi casi si blocca la digestione e proviamo tutti questi fastidi. Ci sono molti alimenti che possono causare problemi di digestione, dalle verdure come i broccoli alle spezie come lo zenzero e il peperoncino. Ci sono anche alcuni conservanti e additivi che possono essere problematici per alcune persone.

Se non digerisci bene evita gli alimenti che bloccano la digestione

I prodotti caseari comprendono latte, yogurt, panna e formaggio. Non è del tutto chiaro perché questi alimenti causino problemi digestivi in alcune persone, ma potrebbe essere dovuto al contenuto di lattosio. Il lattosio è lo zucchero naturale presente nei prodotti lattiero-caseari e si presenta in una forma leggermente diversa nelle persone con problemi digestivi.

I formaggi stagionati, come il Cheddar, sono prodotti fermentati con una maggiore concentrazione di acido lattico, che è un aiuto naturale alla digestione. Mentre i formaggi più giovani e non stagionati possono essere problematici per le persone con problemi digestivi.

Per quanto riguarda i legumi, sono i piselli, i ceci, i fagioli, i fagioli e le fave che ostacolano la normale funzione digestiva. Le persone con problemi digestivi potrebbero non riuscire a mangiarli senza soffrire di gonfiore e crampi allo stomaco. Se abbiamo problemi di questo tipo e facciamo fatica a digerire i fagioli, ceci e altri legumi, possiamo metterli a bagno in acqua per 12 ore per eliminare l’enzima e renderli più leggeri.

In alcuni casi possono essere una fonte di disturbi anche noci e semi, sebbene siano una buona fonte di proteine, vitamine e minerali. Anche alcuni tipi di spezie possono causare disturbi, a causa dell’alto contenuto di fibre o di zuccheri. L’importante, con spezie, noci e semi e non esagerare con il consumo poiché possono creare anche un ambiente batterico fin troppo acido.

Alimenti come broccoli, cavoli e cavolini di Bruxelles sono ricchi di fibre e possono essere difficili da digerire per alcune persone. Il cavolfiore è più facile da digerire e ha molti benefici per la salute, ma viene spesso trascurato. Altri ortaggi meno comuni possono essere più facili da digerire, come gli spinaci, le bietole e le barbabietole.

Lo stesso dicasi per grassi, oli e condimenti, i quali richiedono un grande sforzo da parte del sistema digerente per essere sintetizzati. Mentre alcuni grassi fanno bene, altri possono essere dannosi. Per questo motivo, limitiamo il consumo di grassi idrogenati, ai grassi trans e ai grassi saturi, che sono dannosi per la nostra salute.