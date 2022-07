Investire in Shiba Inu ora potrebbe aiutarti a realizzare profitti considerevoli in futuro. Può essere ancora considerato un buon investimento? Andiamo a vedere.



Shibu Inu è uno dei token meme più popolari ad essere decollato; è stato lanciato nell’agosto 2020 per competere con Dogecoin ed è stato soprannominato ‘Doge Killer‘. All’inizio di quest’anno, Shiba Inu è riuscito a superare brevemente Dogecoin nella classifica delle criptovalute più preziosi in termini di capitalizzazione di mercato.

Shiba Inu, se lo acquisti ora potresti fare fortuna: ecco perché

Il valore aggregato delle criptovalute è triplicato nel 2021, tuttavia, mentre Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC) occupano la maggior parte di questa fetta, nessuna delle monea digitale ha creato più clamore e fatto storia nel 2021 di Shiba Inu (SHIB).

Andiamo a vedere quali sono i fattori che rendono Shiba un ottimo investimento.

Anche se sembrerà molto strano, SHIB ispira gli artisti appassionati di cani di tutto il mondo a promuovere ciò che i creatori chiamano il ‘movimento artistico Shiba’, portando la comunità nel mercato NFT. Questo la rende una delle criptovalute più ricercate negli Stati Uniti e più scambi di criptovalute che mai accettano e supportano SHIB. Di conseguenza, il numero di titolari di SHIB complessivi è salito al di sopra di un milione.

Vari exchange di criptovalute hanno aggiunto il supporto per SHIB, rendendolo una risorsa di facile accesso. Ad esempio, lo scambio WazirX, una sussidiaria di Binance, uno dei più grandi e consolidati scambi di criptovalute a livello globale, ha elencato Shiba Inu dopo che il creatore di Ethereum Vitalic Buterin ha donato circa un miliardo di dollari di token per supportare il contenimento di Covid-19 in India.

Poco dopo, la moneta ha raddoppiato il suo prezzo e da allora ha continuato a salire. Oltre a Binance, puoi trovare i token SHIB anche su Uniswap, Kukoin, Huobi Global e altri scambi multinazionali.

Quando Bitcoin era all’inizio, pochissime persone avevano idea di cosa fossero le valute digitali. Coloro che si sono mossi per provare la nuova impresa e poi hanno acquistato solo alcuni di questi token sono ora milionari. A quel tempo, era un investimento a basso rischio.

È lo stesso caso con SHIB, il token meme. È iniziato come uno scherzo che imitava Dogecoin, ma ora sta tracciando il suo percorso. Presto, potrebbe semplicemente soddisfare il suo soprannome di ‘killer Dogecoin’.