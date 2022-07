La menta è indiscutibilmente tra le piante aromatiche più riconoscibili e diffuse in assoluto, sopratutto per le applicazioni alimentari, in quanto l’aroma caratteristico, spesso associato alla freschezza. La menta, o meglio il suo aroma infatti possiamo trovarlo in numerosi prodotti anche non esclusivamente alimentari: detersivi, dentifrici e simili. Fin dall’antichità l’applicazione pratica è stata particolarmente diversificata ed in moltee culture la menta ha avuto un enorme significato anche culturale ed importante nel campo della medicina tradizionale in quanto considerata pianta officinale. La grande duttiltità di questa pianta, conosciuta come Mentha, parte della famiglia delle Lamiaceae è anche evidente nelle tipologie di riproduzione: tra quelle più utilizzate in ambito “domestico” c’è ovviamente la talea. Sviluppare talee di menta è piuttosto semplice.

Talee di menta: ecco come coltivarle con la guida completa

Come abbiamo già osservato, il sistema della talea è infatti considerabile una sorta di riproduzione che permette a svariate tipologie di piante erbacee di riprodursi attraverso un piccolo ramo o altro frammento

Selezionare un ramo di menta di circa 8-10 centimetri, optando per un ramo esterno ed in buona salute.

Rimuovere gran parte delle foglie lasciandone solo 2-3 sull’estremità, oppure tagliarle se sono di grandi dimensioni.

Selezionare un piccolo vaso oppure una bottiglia, o ancora un bicchiere di plastica forato sul fondo e riempitelo di terriccio, dopodichè piazzare il ramo ottenuto nel senso della lunghezza, così da “toccare” la parte inferiore del ramo il fondo del contenitore.

Piazzare il vaso in un sottovaso con almeno 2 centimetri di acqua al suo interno, mantenendo leggermente umido il terriccio soprastante, e spostare per alcuni giorni la talea all’esteno ma lontano dalla luce diretta del sole.

Dopo 2-3 settimane la pianta avrà messo radici, non appena sarà abbastanza forte bisognerà scegliere un vaso più grande, mantenendo sempre il terreno abbastanza umido, ma senza esagerare.

La menta è una pianta estremamente utile anche per tenere lontani molti parassiti, ma è sconsigliabile lasciarle troppo spazio in quanto tende ad essere “invadente”.