Da anni Telepass è un marchio registrato di proprietà di Atlantia S.p.A, una società legata che di fatto è la precedente Autostrade per l’Italia, ma prima di essere una società ed un marchio rappresenta per milioni di italiani una forma di strumento automatizzato di pagamento dei pedaggi autostradali. Il Telepass, che solo di recente ha avuto una vera e propria concorrenza (da parte di Unipolmove), nel corso degli anni ha rinnovato di continuo i propri servizi che fungono tramite abbonamento vero e proprio, mentre dal punto di vista tecnologico c’è stata una evoluzione costante, ma il funzionamento resta il medesimo di oramai diverse decadi fa.

Infatti il funzionamento del Telepass è strutturalmente cambiato poco: all’utilizzatore viene fornito un piccolo box in plastica dotato di transponder che “comunica” con il ricevitore presente nel casello adibito specificamente. Questi due dispositivi sono concepiti per calcolare in automatico l’importo dovuto, e di “scalare” il tutto una volta al mese direttamente dal conto dell’utilizzatore. La funzione del dispositivo è facilmente intuibile, ossia quello di velocizzare molto il pagamento del costo del pedaggio presso i caselli.

Telepass, che succede se lo uso su un’altra auto? “Non farlo mai”

Ogni abbonamento viene associato fino ad un massimo di due targhe, corrispondenti ad altrettanti veicoli, così da renderli riconoscibili da parte del sistema. Ma cosa succede se si utilizza un dispositivo Telepass non associato al nostro veicolo?

Nella maggior parte dei casi non succede niente: il riconoscimento primario avviene infatti tramite il sistema a sensori ad infrarossi che viene evidenziato dai due caratteristici suoni acuti al momento del passaggio presso il casello, segnala il “passaggio” calcolato correttamente. Tuttavia in caso di malfunzionamento, se il dispositivo presente nel casello non riconosce il nostro box, viene effettuata una “scansione” della targa del veicolo, e se questa non corrisponde, viene calcolato il tratto più lungo possibile, causando quindi un sovraprezzo sull’ importo finale.

Sostanzialmente il sistema fa pagare di più. E’ bene ricordare che attraverso l’applicazione ufficiale nonchè da qualsiasi Punto Blu, è possibile cambiare liberamente le targhe associate al nostro dispositivo.