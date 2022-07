Tosare il tuo gatto in estate? Ecco cosa dicono gli esperti

In piena estate il caldo è il protagonista indiscusso e il più odiato. Non solo debilita costantemente le nostre giornate ma può provocare dei colpi di calore nei nostri animali domestici come gatti e cani. Si ha sempre avuto la convinzione di agevolare il nostro micio che tosando il suo pelo. Ma ecco la verità.

E’ una cosa necessaria?

La tosatura del gatto, fatta eccezione per alcuni casi come interventi o necessità diverse, non è un’attività necessaria. Questo sarebbe addirittura sgradito al tuo gatto, che potrebbe accusare fastidio o dolore. Per questo motivo, la tosatura è un’opzione che andrebbe presa in considerazione solamente in quei casi in cui è strettamente indispensabile. Il mantello dei gatti ha la funzione principale di difenderlo da eventuali parassiti ed insetti, proteggerlo dallo sporco e dagli sbalzi di temperatura. E’ proprio attraverso il pelo, infatti, che i gatti attivano un meccanismo di termoregolazione che li aiuta a proteggersi sia dal freddo d’inverno che dal caldo d’estate, fungendo da schermo contro i raggi solari.

Posso tosare il mio gatto domestico?

Chi ha un gatto in appartamento si chiede molto spesso se la tosatura sia una decisione necessaria o meno. In questo caso la situazione potrebbe essere diversa. Ci sono casi in cui, per via del caldo e per la muta stagionale, che si venga a creare dei cumuli di pelo morto. L’accumulo di questo pelo, potrebbe arrecare dei leggeri fastidi al vostro micio. Ebbene si tratterebbe di una scelta non strettamente necessaria ma piuttosto estetica o di convenienza. Ma se proprio hai deciso di voler tosare il tuo gatto o se il tuo veterinario ha detto che è necessario farlo, dovresti evitare il fai da te e portare il tuo amico a quattro zampe in un centro specializzato per la toelettatura.

Le alternative alla toelettatura

Se la toelettatura del vostro micio non è strettamente necessaria, vi sono delle ottime alternative che potete mettere in pratica, per evitare che il vostro micio soffra il caldo. In particolare i gatti a pelo lungo, come ad esempio il Persiano, soffrono le alte temperature in estate e cercano degli angoli freschi in casa dove poter trovare un po’ di sollievo e refrigerio: in questo caso, potrebbe essere utile fornirgli degli asciugamani umidi su cui stendersi. La cosa fondamentale con i gatti in estate è assicurarsi di evitare colpi di calore e disidratazione: per la seconda, bisogna assicurarsi che il gatto abbia sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca.