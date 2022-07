Usa l’olio d’oliva per queste 3 attività domestiche: ecco la guida

L’olio di oliva si può usare anche per le nostre attività domestiche oltre che per insaporire i cibi e condire le insalate. Stiamo parlando di un prodotto straordinariamente versatile che può essere utilizzato in molti modi per migliorare la vita in casa e in ufficio. Dai progetti di bricolage alle attività quotidiane, i suoi molteplici utilizzi migliorano la nostra vita quotidiana.

Tre attività domestiche con l’olio di oliva

Quando ci ritroviamo con cerniere cigolanti o serrature arrugginite, possiamo ripararle con un po’ di olio. È meglio oliare il meccanismo in sé piuttosto che le sue parti, perché in questo modo si preserva la longevità dell’intero meccanismo. Possiamo anche oliare le forbici che sono difficili da aprire e chiudere e vedere se iniziano a funzionare meglio.

Lo stesso principio vale per i cassetti perniciosi. Un po’ di olio sulle guide dei cassetti aiuterà il cassetto a scorrere più facilmente. Già che ci siamo, perché non oliare la piastra del vostro ferro da stiro per evitare che la superficie si intasi con il vapore e la stiratura diventi finalmente più scorrevole?

È possibile anche rimuovere le macchie sui pavimenti duri mettendo un panno imbevuto di olio d’oliva sulla macchia e lasciandolo agire per tutta la notte. Il giorno dopo, si può togliere la macchia con uno straccio umido. L’olio d’oliva può essere utilizzato anche per pulire e condizionare i pavimenti in legno. Per il linoleum, proviamo a mescolare un po’ di olio d’oliva con il bicarbonato di sodio per creare uno scrub. Questa miscela può essere utilizzata anche per pulire le fughe.

Per respingere zanzare e altri insetti si può usare un batuffolo di cotone imbevuto di una miscela di olio d’oliva e succo di limone. In alternativa, si può creare un insetticida fatto in casa unendo olio d’oliva, oli essenziali di eucalipto e citronella. Possiamo anche realizzare una candela alla citronella aggiungendo all’olio della cera d’api e dell’olio essenziale di citronella. Completeremo il progetto con lo stoppino così da poter sfruttare le proprietà antisettiche della citronella e per allontanare le zanzare.

Altri trucchi domestici con l’olio di oliva

L’olio d’oliva può aiutare a mantenere pulita e intatta la superficie di lavoro quando si fanno lavori di artigianato. Si può anche usare per lucidare i mobili. Si può anche usare l’olio d’oliva come alternativa al mordente per la colorazione del legno. L’olio d’oliva può anche essere usato come balsamo per il legno e come lucidante per i mobili.

In ufficio possiamo realizzare un deodorante per ambienti fai da te mescolando oli essenziali con un po’ di olio d’oliva e mettendolo in un barattolo. In questo modo, il profumo dell’olio essenziale si propagherà negli ambienti in maniera discreta così da essere sicuri di non disturbare con un aroma persistente i nostri colleghi di ufficio.

Se vogliamo aumentare il profumo possiamo scaldare l’olio con una candela di piccole dimensioni e inserire all’interno dell’olio essenziale. Facciamo attenzione che l’olio essenziale sia al 100% naturale così da non rilasciare nell’ambiente sostanze tossiche e nocive. In caso contrario, arieggiamo per eliminare la formaldeide.