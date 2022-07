Usa questo metodo per attirare le coccinelle nel tuo balcone: “wow”

Il nostro orto come abbiamo ben visto, può essere pieno di insetti e rettili. Molti di questi hanno dei grossi benefici e altri no. Fra gli insetti più simpatici rientrano le coccinelle. Ma scopriamo di più su questi insetti affascinanti e fortunati.

La coccinella, alleata dell’orto

Da sempre, sii ritiene che questi piccoli coleotteri rossi e neri portino fortuna. Ma non solo, loro sono soprattuttodei ottimi alleati per far fronte ai parassiti che infestano le piante orticole. I coccinellidi infatti si nutrono di altri insetti Mangiandosi afidi e altri piccoli nemici dei nostri ortaggi ci portano buona sorte in modo molto concreto. Le coccinelle fanno parte quindi degli insetti antagonisti, che aiutano orto e frutteto a mantenersi sani con la loro azione entomofaga. Da segnalare che oltre all’insetto adulto anche le larve di coccinella sono utilissime come predatori di parassiti. Scopriamo qualcosa in più rispetto alle coccinelle e proviamo a capire anche come possiamo attirarle nell’orto.

Perché sono utili

Le coccinelle sono considerate amiche degli agricoltori. Questo perché sono in grado di sterminare tantissimi parassiti sgraditi. Anche le larve della coccinella sono molto voraci e utili all’eliminazione in particolare degli afidi. Rappresentano quindi una forma di difesa dell’orto completamente naturale: senza dover ricorrere a trattamenti insetticidi o altri prodotti chimici consentono di eliminare insetti sgraditi. Non per niente la coccinella viene spesso scelta come simbolo dell’agricoltura biologica.

Come attirarle

La prima cosa fondamentale da sapere è che se vogliamo avere insetti utili nell’orto, come le coccinelle, dobbiamo rinunciare all’impiego di insetticidi, almeno limitarne l’utilizzo a casi estremi. Infatti gran parte dei prodotti insetticidi che si impiegano danneggia anche le coccinelle. Anche trattamenti naturali consentiti in agricoltura biologica possono uccidere le coccinelle. Un ambiente favorevole alle coccinelle deve comprendere una certa biodiversità, in modo che ci sia la presenza di insetti da predare durante un po’ tutto l’anno. Ci sono inoltre una serie di piante che sembrano essere gradite ai coccinellidi, in particolare quelle aromatiche, i fiori e persino gli ortaggi. In questo passaggio saranno molto utili piante come il cavolo, i cavolfiori e il broccolo. Questi tre sono quelli che le attirano maggiormente. Può essere una buona idea ad esempio quella di non togliere il gambo del cavolfiore dopo la raccolta, in modo da lasciarlo come pianta attira coccinelle. Invece tra i fiori le coccinelle amano la calendura e il tarassaco; tra le erbe officinali e aromatiche a questo amico coleottero sembra piacere particolarmente il timo e il rafano.