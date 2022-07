Bagagli: nessuno lo sa ma puoi fare entrare tutto con questi trucchi

Ogni volta che si decide di partire, sorge uno dei problemi più importanti che riguardano le vacanze estive: la valigia. Molte volte abbiamo un limite massimo di chili che può raggiungere il nostro bagaglio, ma come possiamo fare a far entrare tutto? Da sempre ci siamo inventati le cose più strane, per far entrare tutto bene, ma ci sono dei trucchi che possiamo adottare. Vediamone alcuni.

Evita di piegare i vestiti

Uno dei primissimi modi per far entrare tutti i nostri vestiti nelle valige, è non quella di piegare le magliette, bensì di arrotolarle! Una volta che arrotoli le magliette, ti renderai conto di avere molto più spazio all’interno del bagaglio. E’ consigliato di lasciare gli indumenti con un tessuto leggero, in cima alla pila dei vestiti in valigia. Inoltre, se li arrotoli, infatti, saranno più ordinati, e soprattutto potrai inserirli negli spazi più stretti senza stropicciarli. Facendo in questo modo, quanto spazio riesci a guadagnare?

Le scarpe in primis

Le scarpe sono considerate come la cosa più importante da portare con se. Ma ogni volta si inizia a fare una vera e propria cernita, poiché il loro spazio in valigia è davvero consistente. Una volta scelte le scarpe da portare in viaggio, uno dei consigli, è quello di metterle sempre per primi. Qualsiasi valigia voi abbiate, le scarpe vanno messe prima. Il consiglio è quello di posizionatele come fate abitualmente per riporle nelle loro scatole, dentro le rispettive dust bag oppure, se non le avete, avvolgetele in un sacchetto. Inoltre, mettete le scarpe ai bordi della valigia, in modo tale da guadagnare ancora più spazio. Inoltre, potresti inserisci calze e calzini arrotolati su sé stessi all’interno delle scarpe. In questo modo potresti risparmiare ancora di più spazio e, allo stesso tempo, mantenere la forma delle scarpe. Se lo spazio è davvero poco, un consiglio è quello di mettere le bottigliette di profumo dentro i calzini: attutiranno anche eventuali colpi!

Ordina gli accessori

Gli accessori sono, anche loro, la parte più complessa da far entrare nel nostro bagaglio. A primo impatto possono essere quelli meno impegnativi, ma non è proprio così. Provate per questo a riporre gli accessori nell’altra metà del bagaglio cercando di non lasciare spazi vuoti. Disponete gli accessori più ingombranti in modo che appoggino dove c’è più spazio sul lato dei vestiti, così si chiuderà al primo colpo e non dovrete salirci di sopra e provare imprese titaniche per chiuderla.