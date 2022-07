Essere altezzosi è una sorta di “contunuazione” dell’atteggiamento borioso e anche un po’ presuntuoso che contraddistingue alcune personalità. Spesso un altezzoso ama evidenziare la propria superiorità anche risultando piuttosto snob: anche tra gli uomini questi profili sembrano essere piuttosto diffusi, anche se non tutte queste personalità maschili lo sono alla stessa maniera e per le stesse motivazioni. Non per forza infatti un atteggiamento altezzoso sta ad evidenziare una sicurezza nei propri mezzi, anzi. Secondo lo zodiaco gli uomini più altezzosi sono sopratutto i seguenti:

Conosci gli uomini più altezzosi secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Acquario

Questi uomini sono famosi per essere indiscutibilmente tra i meno sicuri in loro stessi: ne sono consapevoli, quindi mantenere un atteggiamento distaccato e quindi lievemente “snob” costituisce un modo per “erigersi” sugli altri anche senza reali motivazioni. Infatti è abbastanza facile “smascherare” questo atteggiamento, basta conoscerli abbastanza bene.

Vergine

E’ molto altezzoso sopratutto con chi viene considerato “gretto”, o comunque non abbastanza “intelligente” da siedersi allo stesso tavolo dell’uomo Vergine. Se interrogato in merito Vergine nega tutto ma la capacità di guardare gli altri dall’alto verso il basso è molto conosciuta anche se percepita come “meno invadente” rispetto ad altri segni.

Cancro

Sicuramente altezzosi ma mai realmente convinti di essere “migliori” di altri. Cancro è orgoglioso della propria diversità morale della maggior parte delle persone ma mantiene questo atteggiament sopratutto quando si trova poco a suo agio in un contesto che non conosce. Il suo essere altezzoso però viene spesso frainteso, e quindi abbastanza frequentemente, criticato.