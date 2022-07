Disinfetta casa con questi 5 ingredienti naturali: geniale

Esistono 5 ingredienti naturali che ti aiutano non solo a mantenere pulita la tua casa ma pure disinfettata in ogni angolo. I disinfettanti per la casa sono molto efficaci per rimuovere i germi e i batteri. Sono un’ottima alternativa ai detergenti chimici aggressivi, poiché sono molto più sicuri. Soprattutto se abbiamo bambini o animali domestici.

Grazie al loro intervento è possibile ridurre il rischio di malattie e infezioni utilizzando degli ingredienti naturali invece di detergenti chimici aggressivi, i quali contengono profumi artificiali, agenti schiumogeni e sbiancanti potenzialmente pericolosi. Spesso contengono anche alcool e ammoniaca, entrambi tossici per l’uomo in grandi quantità.

Lista dei 5 ingredienti naturali

La glutaraldeide, nota anche come acido acetico, è un tipo di disinfettante spesso utilizzato in ambienti sanitari, come ospedali e studi dentistici. Viene spesso utilizzato come disinfettante ma anch’esso non è molto efficace contro le spore batteriche. L’acido acetico viene solitamente utilizzato in combinazione con altri ingredienti naturali, come per esempio il succo di limone. L’acido acetico di cui stiamo parlando, infatti, non è altro che il comune aceto che teniamo nella dispensa della cucina.

Il bicarbonato di sodio è un alcalino naturale che può uccidere batteri e funghi. Può anche aiutare a rimuovere macchie e odori, il che lo rende un’ottima aggiunta alla nostra routine di pulizia. Si tratta di un disinfettante naturale sicuro ed efficace. È anche molto conveniente, quindi è un’ottima scelta se si cerca di risparmiare. A differenza della candeggina è molto efficace sulle superfici porose, come i tessuti e il legno.

Il succo di limone è un disinfettante naturale facile da usare e relativamente economico. È anche molto efficace contro batteri e germi. Viene spesso utilizzato sui piani di lavoro della cucina e sui taglieri, oltre che sui mobili in legno. Funziona in modo simile all’acido acetico: è un alcalino questa volta efficace anche contro le spore batteriche, a differenza del bicarbonato di sodio, della candeggina e dell’aceto. Attenzione: il succo di limone è molto acido. e quindi può danneggiare il legno e i tessuti. Va sempre usato in forma diluita.

Candeggina e il suo sostituto l’acqua ossigenata

La candeggina è uno dei disinfettanti domestici più diffusi. Funziona ossidando i batteri e uccidendoli. Lo svantaggio principale della candeggina come disinfettante è che può lasciare un forte odore, che può essere sgradevole e può persino scatenare allergie. Per questo motivo, la candeggina va usata soprattutto in aree poco frequentate, come i bagni, le lavanderie e i garage.

Purtroppo, non è biodegradabile e può inquinare il suolo e l’acqua. Usiamola quindi con parsimonia e sono in caso in cui ci sia una seria necessità di disinfettare. Uccide i germi sulle superfici dure, ma non è molto efficace sui materiali porosi, come il legno o i tessuti. Inoltre, non è molto efficace contro le spore batteriche.

L’acqua ossigenata è un detergente molto efficace capace di uccidere i germi e i funghi. Può essere utilizzato per pulire superfici e tessuti ed è un’ottima alternativa alla candeggina e ad altri disinfettanti. È corrosivo e quindi deve essere sempre diluito.