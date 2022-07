Tutto cambia, e anche le personalità più restie a questo concetto sono destinate ad accettare, almeno in parte, il concetto di mutazione e cambiamento. E’ sicuramente vero che alcune personalità sono decisamente votate a questo concetto, e vedono i cambiamenti come qualcosa di positivo, ma molti altri sono affezionati alla propria routine e non apprezzano “svolte” in tal senso, sopratutto se troppo repentine. Le motivazioni possono essere anche legate ad altri concetti, ma ciò che è sicuramente vero è che anche alcuni segni dello zodiaco non sembrano apprezzare i cambiamenti. Quali sono?

Ecco i segni che odiano i cambiamenti, secondo lo zodiaco. Li conosci?

Toro

Non disprezza i cambiamenti in senso stretto, anzi, possono esserne stimolati. Ma questo concetto deve arrivare da loro stessi, e non deve essere imposto da nessuno. Toro infatti ha difficoltà a lasciare la propria comfort zone, ed ogni cambio di abitudine deve essere vissuto come graduale.

Bilancia

E’ un segno orgoglioso e legato a certi valori, che spesso sono percepiti dal segno come frutto di una ricerca spasmodica. Anche per questo motivo Bilancia considera ogni cosa difficilmente mutabile in maniera totale, e per lui vale il discorso “non lasciare la via vecchia per quella nuova”.

Leone

Sempre un po’ conservatore, è l’ultimo ad apprendere ed accettare concetti nuovi. Solitamente questo avviene quando oramai le novità sono diventate lo standard. Leone è conservativo anche nell’ambito sociale e sentimentale, ama circondarsi di persone che conosce molto bene ed è difficile che chiuda un rapporto “antico” senza reali motivazioni.