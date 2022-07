Siamo tutti “costretti” ad imparare a relazionarci in modo quantomeno accettabile nei confronti della società conosciuta. Il processo di educazione ci porta in più di un’occasione a non dire ciò che pensiamo per evitare di apparire sgarbati e insolenti, o quantomeno a limitare le nostre parole e le nostre azioni. Tuttavia, anche le persone più portate ad essere “educate” possono manifstare una certa indelicatezza che diventa maleducazione vera e propria. Secondo lo zodiaco alcuni segni in particolare tendono ad essere più insolnti di altri, il cui comportamento diventa decisamente poco lusinghiero.

Ecco i segni più insolenti secondo lo zodiaco! Sai quali sono?

Gemelli

Insolenti, e sopratutto inopportuni nella forma e nelle tempistiche, sono famosi per la quantità di gaffes che solitamente fanno parte della giornata tipo del Gemelli. L’insolenza del segno viene “scusata” dall’involontarietà in quanto Gemelli tende ad esserlo per i continui cambiamenti di umore.

Scorpione

Abbastanza complicata e differente la situazione per Scorpione, che usa “l’insolenza” in maniera volontaria e tendenzialmente misurata. Non è mai maleducata ma per qualsiasi ragione che può apparire lecita al segno può comportarsi in modo decisamente sgradevole. Insolente in maniera sottile ma molto evidente, ma come detto mai maleducata.

Bilancia

Anche Bilancia rientra nella categoria in quanto anche se apparentemente sempre molto misurati e composti, perdono la pazienza con molta facilità e questo li porta ad evidenziare il loro vero io con parole ma sopratutto comportamenti decisamente fastidiosi ed inopportuni. Bilancia infatti è un profilo molto “abbottonato” che continuamente bada all’apparenza e meno alla sostanza.