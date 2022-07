Essere miti non signfica per forza essere “calmi”, ma rappresenta una forma di estensione di questo concetto: una personalità mite non perde quasi mai la calma, e anche quando lo fa, questo non accade quasi mai in maniera estreamemnte evidente e “pesante”. I miti riescono in molti casi ad avere una grande capacità “accomodante” e di influenza positiva nei confronti di chi hanno intorno. Sono anche tendenzialmente poco “appariscenti” nel far trasparire le emozioni. Quali sono i segni “miti” per eccellenza secondo lo zodiaco?

Ecco i segni più “miti” dello zodiaco. Sai quali sono?

Scorpione

Non è il più “calmo” in senso assoluto ma ha una grande capacità di “filtrare” le emozioni che prova. E’ un emotivo ma riesce a nasconderlo e la sua principale forza risiede nella capacità di non “tradirsi” sopratutto quando è adirato. Scorpione quando perde le staffe “si vede”, ma nella maggior parte dei casi è molto pacifico, esteticamente parlando

Cancro

Empatico ma non “fragile”, come potrebbe apparire inizialmente, Cancro riesce ad essere un compagno ed un partner dotato di grande autocontrollo, a patto di trovarsi nel contesto adatto. Però si adatta molto facilmente ed è caparbio a sufficienza da farlo in fretta. Poche cose rendono Cancro più soddisfatto di “rendere felici gli altri”.

Toro

E’ un fumantino, ma in realtà è una personalità molto teatrale, infatti “sotto sotto” è un buono, una personalità che sembra fatta apposta per “sedare gli animi”. Difficile veder “sbarellare” un Toro in maniera completamente incontrollata, e questo accade solo se lo si fa di proposito.