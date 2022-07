Guida per gli oggetti essenziali da viaggio: ecco cosa portare con te

L’arrivo delle belle giornate è in corso, e sempre più persone scelgono di passare il proprio tempo libero in giro. Che sia per un viaggio o una semplice gita giornaliera, ci sono delle cose essenziali che devi sempre avere con te. Quante volte, prima di partire, ci mettiamo a pensare ad ogni oggetto o accessorio da viaggio che potrebbe esserci utile? E quante volte invece ne sottovalutiamo altri? Ecco qui la lista degli oggetti essenziali da portare con te!

Cuscino da viaggio

Che tu sia in partenza per un viaggio per diverse ore o per solo poco tempo, in viaggio il tempo è molto prezioso. Cercare in qualche modo di riposare durante i lunghi spostamenti, soprattutto nei mezzi di trasporto come in aereo, in treno o in auto, è uno dei trucchi più utili per riuscire a sfruttare al meglio il tempo a tua disposizione. Grazie ad un morbido cuscino, non avrai problemi nel poggiare la testa in qualsiasi superficie e cercare di ricaricare le batterie.

Il powerbank

Vivendo in un’epoca in cui i nostri smartphone sono letteralmente indispensabili, uno degli oggetti per la quale non dovreste mai fare a meno di portare con voi è il powerbank. Una volta ricaricata al massimo, una buona powerbank riesce tranquillamente a ricaricare anche 4/5 volte il tuo smartphone, tablet, e qualsiasi altro piccolo dispositivo. Vi permetterà di avere sempre con voi qualsiasi tipo di oggetto elettronico, anche nei posti più sperduti!

Custodia impermeabile

Un altro accessorio da viaggio molto utile in svariate occasioni è la custodia impermeabile, spesso venduta nelle dimensioni ideali per smartphone. Ma non è utilizzabile solo per i cellulari, allo stesso modo puoi usarla per proteggere documenti d’identità, passaporto, denaro, chiavi e altro. Ovviamente questo accessorio è utilissimo al mare, per evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti in spiaggia, ma secondo noi averne dietro una può sempre tornare utile, ad esempio quando piove, o più in generale ogni volta in cui c’è la necessità di custodire in sicurezza i propri averi.

Borraccia in acciaio

Durante i viaggi, soprattutto estivi, si possono andare incontro a diversi problemi come il colpo di calore. L’idratazione è da sempre un fattore di massima importanza, che viene amplificato durante l’estate. Un accessorio da viaggio semplice ma davvero utile è la borraccia in acciaio inox, da infilare sempre nello zaino prima di partire all’esplorazione. In più, oltre a ridurre l’utilizzo della plastica, ci permette di mantenere la temperatura dell’acqua sempre fredda. Consigliato!