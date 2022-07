Hai solo 200 euro per partire? Ecco cosa puoi fare

Per quest’estate, la maggior parte delle persone ha avuto difficoltà nel prenotare le proprie vacanze estive. Con un aumento significativo dei prezzi, soprattutto dei mezzi di trasporto, hanno dimezzato le possibilità di fare dei viaggi estivi. Ma ci sono delle mete, soprattutto italiane, dove potremmo trascorrere delle vacanze in totale relax, spendendo poco.

Rimini, la meta indiscussa

Rimini viene chiamata, da qualche anno a questa parte, la “regina dell’estate”. Si sa, oltre ad essere una delle mete classiche per le vacanze, prima o poi quasi tutti finiscono con il scegliere questa città. Che sia per il divertimento, per gli stabilimenti balneari ben attrezzati o i prezzi hotel particolarmente convenienti, Rimini certamente non ti deluderà. Una meta ideale per coloro che hanno deciso di fare una vacanza fra amici, con discoteche, club e party in spiaggia fino all’alba. Ma non solo, è anche una delle mete più scelte per le famiglie e i più piccoli. Non perdete l’occasione di portare i piccoli a Mirabilandia, poco lontano da Rimini. Non ne rimarrete delusi.

Maratea, la Rio De Janerio d’Italia

Ma perché Maratea viene associata a Rio de Janerio? Beh, in comune hanno diverse cose. In primis, le spiagge e acque bellissime sono entrambe dominate da gigantesche statue del Cristo Redentore. Quello di Maratea si trova in cima al monte San Biagio. Da lì potrai ammirare la bella cittadina della Basilicata e scegliere quale sarà la prima spiaggia dove potrai fare dei tuffi spettacolari. Una delle mete ideali per coloro che sono amanti del mare. E’ da non perdere la “spiaggia nera” a Cala Jannita. Questa deve il suo nome al colore scuro della sabbia. Se, invece, preferisci la calma di una piscina naturale, vi consigliamo di scegliere la spiaggia di Castrocucco. Inoltre, è una delle mete scelte anche per i viaggi di coppia. Oltre a un bacio sotto al Cristo Redentore, Maratea offre tanti scenari romantici.

Maracalagonis, la parte di Sardegna accessibile

Si è sempre avuto la convinzione che la Sardegna fosse uno dei posti più inaccessibili per le vacanze estive. Ma non è solo una meta per i VIP, e siamo qui per farvi ricredere. Maracalagonis, in provincia di Cagliari, sarà la destinazione dove i tuoi sogni diventeranno realtà. Caratterizzata da spiagge bianche, acqua cristallina e le bellissime tradizioni sarde. Saranno pronti a rendere la tua vacanza migliore di quella che hai sognato. Una meta perfetta per i grandi amanti del mare. Le spiagge sarde non hanno bisogno di presentazioni e a Maracalagonis ne troverai di bellissime. Nella località di Torre delle Stelle potrete trovare due spiagge incredibili, come quelle di Cann’e Sisa e Genn’e Mari.