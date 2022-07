Avere la consapevolezza delle proprie capacità risulta essere un requisito fondamentale indifferentemente dal contesto. Anche la persona più intelligente e capace se non è sufficientemente convinta di esserlo inevitabilmente va incontro a diverse forme di criticità che possono portare anche a problematiche importanti come la depressione. Se è sicuramente vero che il carattere incide molto sulla fiducia che abbiamo in noi stessi, anche una personalità “forte” può imbattersi in questa problematica. Secondo lo zodiaco i seguenti segni risultano essere quelli con meno fiducia in loro stessi e che spesso dimenticano di “valere”.

I 3 segni con meno fiducia in loro stessi. Quali sono?

Cancro

Ha una fiducia nelle proprie capacità molto altalenante, dipende parecchio da chi hanno intorno. Cancro infatti è molto influenzabile ed anche il proprio morale è condizionato dalla situazione. Tuttavia quando sono portati a prendere decisioni importanti, in molti casi “vengono meno”.

Bilancia

Grande lavoro sulla personalità di Bilancia, che almeno in apparenza è molto sicuro delle proprie capacità e sembra in grado di fronteggiare la maggior parte delle situazioni. In realtà è molto una fiducia “di facciata”, apparente e quasi mai realmente effettiva. Per metterla in discussione basta realmente poco.

Pesci

E’ un segno che fa dire “peccato”, perchè il carattere di Pesci tende a sottovalutarsi. E’ molto affidabile, empatico e sensibile, nonchè un amico sulla quale è sempre utile poter contare. Di contro però raramente agisce in maniera convinta, lasciandosi andare ad un pessimismo spesso ingiustificato. Pesci costituisce un segno che ha bisogno di un minimo di supporto per rendere.