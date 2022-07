Durante l’estate con il caldo torrido il sudore eccessivo oltre ad emanare cattivo odore sul corpo imbratta anche le scarpe e persino i sandali benché questi siano scarpe aperte completamente.

Quando l’inconveniente si rivela sia per un fattore di pulizia che di estetica, è necessario agire con una pulizia diligente ed adeguata. Per questo motivo oggi vedremo alcuni metodi su come pulire i sandali dal sudore con prodotti naturali e facilmente reperibili.

Nessuno ci pensa, ma i sandali vanno puliti: ecco come fare

Partiamo creando una miscela aceto e bicarbonato. Creare tale miscela è perfetto per pulire i sandali quando si mostrano macchiati di sudore. Producendo un composto liquido con i suddetti prodotti e poi collocandolo in uno spruzzino, è dunque la soluzione ideale per nebulizzarlo sia sotto il plantare che sulle parti esteriori.

Alla fine è bastante usare dell’ovatta per sfregare tutte le componenti dei sandali, in modo da ottenerli di nuovo puliti e senza alcun cattivo odore. Un altro ottimo metodo per pulire i sandali dal sudore specie quando il plantare è molto imbrattato da macchie ostili, consiste nell’impiegare una miscela a base di limone e bicarbonato di sodio. Il primo elemento infatti è un eccellente smacchiante oltre che disinfettante, mentre il secondo specie se predominante nel composto che deve essere quindi piuttosto cremoso svolge una pratica azione abrasiva tale da risolvere l’inconveniente delle macchie.

Anche in questo caso per migliorare il risultato conviene scegliere per dell’ovatta. Infine si deve evidenziare che il bicarbonato di sodio è ideale per la pulizia dei sandali e di qualunque altra scarpa poiché è conosciuto per le sue caratteristiche di mangia odori oltre che mostrarsi come un ottimo decontaminante naturale. Infine, se i vostri sandali si presentano ancora molto macchiati sia nel plantare che sulle parti esterne per unificare il colore specie se di cuoio scuro, il suggerimento è di applicare su ambedue le parti dell’olio essenziale di lavanda.

Difatti il suo lieve e peculiare colore giallastro serve per scurire i sandali all’esterno, mentre all’altezza del plantare si rivela ideale per ammazzare batteri che hanno prolificato proprio a causa del sudore.

L’olio essenziale di lavanda si deve infatti elencare tra uno dei prodotti naturali migliori che opera un’efficace azione antibatterica ed antimicotica. Quindi ecco come poter pulire i vostri sandali dalle macchie e dagli odori sgradevoli.