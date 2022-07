Nessuno lo sa, ma questi fiori crescono rigogliosi ad agosto

Esistono molti incantevoli fiori in natura che crescono rigogliosi ad agosto. I fiori e le piante non vanno in ferie e se hanno abbellito il tuo balcone o il giardino nei mesi precedenti, lo faranno anche ad agosto, con colori accesi e profumi inebrianti. Vuoi scoprire quali sono i fiori più belli e decorativi per rendere terrazzi e davanzali uno spettacolo nel mese di agosto? Ecco la lista!

Bouganville

Ecco una pianta in grado fiorire a lungo e che produce in agosto incantevoli fiori vivaci, bianchi, gialli, fucsia, arancioni, rossi e viola. L’ideale se desideri uno spazio esterno che non passi inosservato in estate, è una pianta che regala enormi soddisfazioni a patto che sia tenuta al riparo dal freddo.

Hemerocallis

La sua fioritura prolungata la rende la specie perfetta per essere coltivata in estate. Se vuoi bellissimi fiori ti converrà piantare la Stella d’oro, una varietà di Hemerocallide con spettacolari fioriture di un giallo acceso capaci di durare ben 180 giorni!

Ibisco

Una pianta molto facile da coltivare che regala agli occhi un’esplosione di colore nel mese di agosto con i suoi fiori vistosi rosa, rossi, bianchi e gialli. Se vuoi conferire un tocco esotico al tuo balcone in estate, l’ibisco fa al caso tuo. In cambio è una pianta che richiede davvero poche attenzioni.

Lantana

I fiori della lantana crescono rigogliosi in agosto, hanno un profumo inebriante e tonalità vivaci, come il rosso, il giallo, il bianco, l’arancio e il rosa. Sono fiori a forma di trombetta che hanno la particolare caratteristica di cambiare colore con il trascorrere dei giorni.

Gladioli

Sono bulbi da fiore in grado di offrire stupende fioriture in piena estate, ecco perché sono considerati il simbolo del mese di agosto. Hanno un ventaglio di colori molto ampio che comprende tonalità di rosa, malva, porpora, rosso, giallo, bianco e verde. Non è raro trovare gladioli di due colori.

Zinnia

Tra i fiori che crescono rigogliosi ad agosto, non poteva mancare la zinnia. Si tratta di una specie botanica molto semplice da curare, amata per le sue abbondanti e scenografiche fioriture prolungate. La zinna fa parte di una grande famiglia di piante erbacee e arbustive molto diverse fra loro per aspetto, composizione e portamento.

Verbena

Vuoi un terrazzo dai colori particolarmente accesi ad agosto? Dovresti coltivare la verbena. I suoi fiori assomigliano alle primule, sono profumati e vivaci, raccolti in infiorescenze a sfera o a ombrello. Hanno colori che vanno dal rosa al bianco, passando per il rosso, il lilla e l’azzurro.

Surfinia

La surfinia è una varietà di pianta creata in Giappone che assomiglia alla petunia, ma ha portamento pendulo. È adatta a decorare i balconi, formando splendide cascate di fiori coloratissimi, bianchi, blu, porpora, rosa, rossi e viola con striature.