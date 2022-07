Non dimenticarti di giocare con il tuo cane: ecco perché è importante

Avere un cane in casa significa avere un amico giocherellone e coccolone sempre in giro, che cerca di rubarci del tempo per stare insieme. Com’è sempre risaputo, il gioco per il nostro amico a quattro zampe è un qualcosa di necessario, ma ci siamo mai chiesti perché? Scopriamolo insieme.

Attività fondamentale

Il gioco è una delle attività fondamentali nella vita di un cane, sia da cucciolo che in età adulta. Soprattutto nel cucciolo il gioco assume un ruolo importante per la sua crescita. Una delle ipotesi più conosciute è che il gioco serve per imparare a mettere in pratica una serie di abilità motorie, sviluppare i muscoli che utilizzerà poi da adulto per cacciare, accoppiarsi e gestire le relazioni gerarchiche. Giocando il cucciolo impara a relazionarsi con il mondo che lo circonda. Fondamentale è il gioco con la madre e i fratelli, in cui il cucciolo impara a inibire la presa.

L’importanza della socializzazione

In genere, infatti, i cuccioli separati troppo presto dalla madre non hanno ancora acquisito questo comportamento e tendono a mordere con forza e giocare in modo brusco. La mamma, nelle prime settimane di vita, svolge quindi un vero e proprio ruolo didattico facendo capire ai cuccioli cosa va fatto e cosa no. Ma anche i cani adulti sono dei veri e propri giocherelloni, spesso dipende anche dal carattere del cane, ma in generale tutti amano giocare e trascorrere del tempo con il proprio umano. Per il cane adulto il gioco serve per creare e rafforzare rapporti sociali sia con i suoi simili che con gli umani. Attraverso il gioco il cane esplora i suoi limiti e le sue abilità, acquisisce abilità fisica e mentale e si allena per resistere a situazioni imprevedibili, che in quel momento sono soltanto simulate.

Quanto tempo bisogna giocare con il cane?

Non esiste una regola per stabilire in anticipo, e secondo una consuetudine collaudata, quanto tempo, ogni giorno, bisogna giocare con il cane. In ogni caso, bisogna tenere presente che l’attività fisica è fondamentale per i cani. Ma in questa categoria non rientrano soltanto le solite passeggiate per fare i bisogni. Talvolta potrebbe capitare che questi siano molto brevi, ma non solo, potrebbe risultare poco anche il tempo speso per giocare in casa. Di solito, il tempo consigliato per giocare con il vostro amico peloso è all’incirca di 15 minuti al giorno. Molte volte, si ritroverà felice giocando anche da solo in giardino o in giro per casa. Basta solo trovare il gioco giusto che lo mantiene impegnato.