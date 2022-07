Per pulire le magliette colorate usa questo trucco geniale e veloce

Pulire le magliette colorate soprattutto in estate è una vera seccatura perché dobbiamo stare attenti a non rovinare i colori. Le magliette rosse, blu e gialle sono indumenti popolari per la loro capacità di esprimere individualità e sono belle da indossare in estate. Sono perfette per essere indossate tutti i giorni, ma anche per occasioni attive come eventi sportivi o feste eleganti.

Esistono diversi modi per pulire le magliette colorate ma l’importante è scegliere la giusta temperatura dell’acqua e di utilizzare il metodo di pulizia corretto per la struttura del tessuto delle magliette. In questo modo non danneggeremo le fibre del tessuto e i nostri capi non subiranno delle tirature che possono compromettere la tintura.

Perché le magliette colorate sono difficili da pulire?

La parte più difficile della pulizia delle magliette colorate è riuscire a mantenere inalterata la brillantezza dei colori. Il problema principale è che i coloranti sono progettati per legarsi strettamente ai tessuti. Ciò significa che, una volta applicato all’abbigliamento, il colorante sarà molto difficile da rimuovere se si macchia.

Nonostante ciò, i coloranti possono anche modificare le proprietà superficiali del tessuto, riducendone la brillantezza e la lucentezza. Inoltre, il tipo e la struttura del tessuto possono influire sull’efficacia della pulizia. Non da meno il processo di tintura può lasciare dei residui chimici che possono influire sulla pulizia e intaccare un possibile assorbimento dei prodotti progettati per mantenere inalterato i colori dei capi.

Consigli per la pulizia di questo tipo di tessuti

Quando si lavora con magliette colorate, il processo di pulizia deve essere semplice. Iniziare con acqua calda, un detergente delicato e, se necessario, un agente smacchiante. Non usare la candeggina per pulire le magliette colorate. In secondo luogo, dobbiamo identificate la struttura del tessuto delle magliette colorate prima di iniziare a pulirle. Solo così sarà possibile scegliere il metodo di pulizia più appropriato per evitare di danneggiare il tessuto.

Prima di lavare o far asciugare i capi ricordiamoci di rovesciare la maglietta così che la parte più colorata rimanga nascosta e sia protetta. Se una maglietta colorata presenta una macchia particolarmente difficile, è possibile pretrattarla con un agente smacchiante basta che non sia troppo aggressivo.

Scegliamo la giusta temperatura dell’acqua: le più fredde sono più efficaci per la pulizia rispetto a quelle più calde. Evitiamo di sovraccaricare la lavatrice quando si puliscono magliette colorate. In questo modo si riduce il rischio di trasferimento dei colori tra un capo e l’altro rischiando di macchiare gli altri capi.

Come pulire le magliette rosse, blu e gialle

Il rosso è un colore vibrante, caldo e molto potente. Tuttavia, come abbiamo visto in precedenza, può essere difficile da pulire. Il problema principale è che spesso rischia di perdere colore durante il lavaggio. Le prime volte laviamo la maglia a parte e in una bacinella. Lo stesso discorso vale per il blu.

Utilizziamo acqua calda e un detergente delicato. Le magliette gialle esprimono relax e creatività. Tra le colorate sono le più semplici da lavare e possiamo metterle assieme ai capi scuri o bianchi.