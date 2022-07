Il nostro paese è tradizionalmente molto legato ad alcuni concetti che rappresentano la “stabilità” e la tradizione, e che almeno concettualmente costituiscono per molti di noi “ciò che siamo”. Il popolo italiano ha, almeno dall’esterno, una sorta di prima avversione nei confronti del “nuovo”, e anche quando si tratta di progresso, fatica un po’ ad adattarsi alle novità. Un esempio molto evidente è costituito dal concetto di denaro, ancora molto legato all’idea del contante, anche se da anni si fa largo uso di moneta elettronica, grazie anche alla diffusione dei POS.

Proprio il POS costituisce una forma di strumento indispensabile per potere pagare utilizzando una carta di pagamento o un bancomat, ma anche gli smartphone che presentano un lettore ad infrarossi NFC (oramai la quasi totalità sul mercato). Il terminale in questione è estremamente importante, anche se tende a far storcere il naso a molti esercenti e professionisti che a partire dallo scorso 30 marzo hanno dovuto fare i conti con lo sviluppo delle multe inerenti al mancato utilizzo o alla presenza effettiva del POS, che risulta indispensabile per ridurre fenomeni come l’evasione fiscale, visto che i pagamenti elettronici sono di base, automaticamente tracciabili.

POS, fai sempre attenzione quando paghi: ecco cosa può succedere

Oggi oltre al classico POS dalla forma caratteristica, sono abbastanza diffusi anche quelli di ridotte dimensioni, che non necessitano di un collegamento cablato. Seppur molto utili, questi POS portatili sono stati già utilizzati per “rubare” somme di denaro in modo illecito semplicemente avvicinandoli di nascosto ai vari portafogli, borse e simili, dove solitamente sono presenti le varie forme di carte prepagate. Questo perchè la quasi totalità di questi oggetti è oggi dotato di tecnologia Contactless, che non rende necessario l’inserimento del PIN per gli importi di piccola e media entità (25 o 50 euro).

Ecco perchè è bene fare attenzione, magari associando al nostro conto l’app ufficiale con le notifiche in caso di movimenti di denaro non voluti. E’ anche una buona idea fare ricorso a portafogli e portatessere dotati di “schermatura” RFID.