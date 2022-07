Tutti siamo alla ricerca della felicità, essendo questa la condizione migliore ed ambita possibile, indifferentemente dalla nostra condizione sociale, personale, e umana. Se esistono sicuramente degli standard che portano la felicità più “vicina” e facile da ottenere (come il benessere economico, quello legato alla salute nonchè quella legata ad una sorta di accettazione di carattere sociale). Insomma, spesso si usa dire che maggiormente si è intelligenti e più rara risulti essere la felicità. Non è ovviamente vero, in quanto il concetto di benessere è molto variabile tra i fattori. E tra le personalità evidenziate dallo zodiaco esistono sopratutto alcune donne decisamente più mediamente felici.

Queste 3 donne sono le più felici di tutto lo zodiaco! Lo sapevi?

Leone

Indiscutibimente tra le più felici in senso assoluto perchè queste donne riescono ad essere ottimiste e vedere sempre le cose da un lato costruttivo e positivo. La Leone riesce ad essere anche fortemente influente nei confronti delle personalità che lo sono di meno.

Sagittario

Scherzose, divertenti e indiscutibilmente persone particolarmente ambite sia in ambito sentimentale che sociale in senso generico. Non amano considerarsi divertenti in modo “forzato”, in quanto hanno un atteggiamento disensivo e leggero indifferentemente dal contesto.

Bilancia

La donna Bilancia è felice perchè riesce ad avere un controllo quasi totale sulle proprie emozioni. Non sempre questa felicità risulta evidente, ma di fatto, ciò che conta è quello che “prova”. La donna Bilancia è piena di energia ma anche di controllo assoluto sulla propria vita e sulle proprie decisioni. Sicura di se, e quindi naturalmente felice.