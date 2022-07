Questi frutti sono i migliori per favorire la digestione: la lista

Questi frutti sono quelli che dovresti mangiare nel caso in cui ti si presentassero problemi di digestione o rallentamento digestivo. La frutta è una delle cose migliori che si possano mangiare se si ha difficoltà a digerire il cibo in quanto è ricca di fibre solubili che il corpo assorbe con facilità. Le fibre passano attraverso il sistema per poi raggiungere la fine dell’intestino: ed è qui che si trasformano in batteri buoni. Questi ultimi fermentano la fibra e attivano gli enzimi che aiutano a scomporre le proteine presenti nel resto della dieta.

Questi frutti sono i migliori per favorire la digestione

La digestione è un processo molto complesso ed è importante che si svolga senza intoppi. Per fortuna esistono 7 frutti che si sono dimostrati ottimi per favorire la digestione e ridurre i sintomi dell’indigestione. La loro qualità principale è quella di non causare gonfiori e crampi ed essere un’ottima fonte di vitamina A, che sostiene il sistema immunitario, e di vitamina B6, che aiuta a scomporre le proteine e a regolare il sistema nervoso.

Questi frutti aiutano nella fase di digestione:

avocado;

banane;

frutti di bosco;

kiwi;

mango;

melone;

arancia e pompelmo.

L’avocado è una fantastica fonte di grassi sani che aiutano a ridurre l’infiammazione dell’organismo e a mantenere sano l’apparato digerente. Questo può aiutare a prevenire i picchi di zucchero nel sangue che portano a gonfiore, crampi e nausea. L’avocado è anche un’ottima fonte di fibre, che servono a nutrire i batteri buoni dell’apparato digerente e migliorano l’assorbimento dei nutrienti.

Le banane sono un frutto ideale per aiutare a calmare i disturbi di stomaco e a promuovere la salute dell’intestino. Sono ricche di pectina, una fibra solubile che proviene dall’interno della banana. Questa pectina è ottima per rendere più voluminose le feci, aiutare a regolare l’intestino e prevenire la stitichezza. Sono inoltre ricche di potassio, vitamina B6 e manganese.

I frutti di bosco sono ricchi di antiossidanti, flavonoidi e antociani, ottimi per ridurre l’infiammazione dell’organismo e per favorire movimenti intestinali regolari e ridurre i crampi. Sono ottimi come spuntino da soli, ma sono anche deliziosi mescolati con yogurt e muesli per una colazione facile e gustosa. Lo yogurt è un’ottima fonte di probiotici, utili per favorire una sana digestione.

I kiwi sono anche ricchi di vitamina C, che aiuta a ridurre le infiammazioni dell’organismo, e di vitamina A, che sostiene il sistema immunitario. Sono anche un’ottima fonte di potassio e aiutano a regolare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Il mango è un frutto tropicale dolce e delizioso. Come il kiwi è ricco di fibre, vitamina C, vitamina A e vitamina B6.

I meloni sono una fonte di vitamina A, di manganese, utile per mantenere sani i tessuti e le ossa, e di fibra alimentare, che favorisce la crescita di batteri buoni nell’intestino. Inoltre, sono molto idratanti, il che è utile soprattutto in estate. Le arance e i pompelmi sono agrumi che rappresentano un’ottima fonte di vitamina C e potassio, i quali aiutano a regolare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.