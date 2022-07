Siamo quasi naturalmente portati a “volere” prove tangibili legate a contesti e persone che possano giustificare la nostra fiducia, consapevoli che l’essere umano è per sua stessa natura, portato alla falsità, sia intesa come bugia ma anche inganno, ossia nell’apparire in una maniera diversa quando la realtà delle cose è opposta. Fin da piccoli siamo abituati a provare a decifrare le personalità più false in assoluto, caratterstica che definisce anche alcuni segni zodiacali. Quali sono i segni più falsi secondo l’oroscopo?

Questi segni sono i più falsi dello zodiaco! Attenzione!

Cancro

E’ un falso “nato” e “Puro”, ma spesso viene perdonato. Questo perchè tende ad utilizzare la falsità per apparire appena sensibilmente “migliore” di quanto non sia, quindi sopratutto per migliorare la propria condizione agli occhi degli altri. Cancro infatti non ha una grande fiducia nei propri mezzi, ed utilizza bugie e storie anche in maniera eccessiva e non credibile per “sentirsi meglio”.

Leone

Decisamente differente il fattore “falsità” per Leone, che semplicemente vede nell cose “non vere” un modo per rendere più interessanti i vari contesti ed eventi. Leone non è un bugiardo eccellnte ma riesce ad essere “amico di tutti” e quindi capace di aumentare sensibilmente la propria credibilità.

Capricorno

Non amano assolutamente essere definiti com falsi in preferiscono agire in una “zona grigia”. Sono i più approssimativi per questo quando loro agiscono. Quindi secondo il loro modo di interpretare la vita, non sono quasi mai “colpevoli” di essere falsi, ma sono gli altri a volerlo interpretare in questa maniera.