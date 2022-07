I contesti sociali ci portano ad apparezzare le persone e le situazioni che sono in grado di fornirci emozioni e sensazioni positive. Tra queste spicca la speranza, che trova nella connotazione comune il significato di virtù, legata ad una sorta di attesa fiduciosa, più o meno giustificata, di un evento gradito o favorevole. Quasi tutte le culture considerano l’essere speranzosi come qualcosa di estremente positivo, anche e sopratutto in contesti in cui la ragione e la razionalità in generale fanno pensare al contrario. Esistono anche persone, e quindi segni zodiacali che sono famosi per essere speranzosi a prescindere dal contesto. Quali sono?

Questi segni sono i più speranzosi secondo lo zodiaco. Indovina!

Bilancia

Bilancia ha una buona quantità di fiducia in se stesso, ma è anche abituato a comprendere profondamente le dinamiche che influiscono sulla psiche umana. Bilancia riesce ad essere speranzoso fino alla fine, in maniera “razionale”. Se la propria personalità riesce ad esserlo, perchè non gli altri?

Pesci

La loro capacità di intendere la realtà “a modo loro” aiuta i nati sotto questo segno così sensibile e sognatore a vedere il bene anche quando questo è realmente nascosto. Non sempre sono ottimisti ma riescono a restare positivi e speranzosi in tutti i casi.

Capricorno

E’ un segno equilibrato e concreto, ma non così cinico come vorrebbe far credere. Potrebbe essere un ottimo motivatore in quanto nella sua percezione della vita “non può piovere per sempre” , e prima o poi bisogna reagire per cercare di sovvertire le tendenze. Rappresenta lo speranzoso attivo.