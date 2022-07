In molti contesti, anche attuali, “l’uomo forte” rappresenta uno dei capisaldi della famiglia ma anche dei rapporti amorosi. Se questo concetto sicuramente “figli del patriarcato” sta oramai venendo messo in discussione o quantomeno non è più considerato uno standard assoluto. In generale comunque gli uomini audaci sono quelli più ambiti e spesso quelli più rispettati a prescindere dal contesto di appartenenza, anche perchè l’audacia in senso generico costituisce una virtù da rispettare ed ammirare. Secondo lo zodiaco gli uomini che si fanno notare per essere audaci sono rappresentati molto bene dai seguenti segni.

Questi uomini sono i più audaci secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Sagittario

Uomini passionali e vigorosi ma anche dotati di grande tatto e sensibilità, hanno continuamente bisogno di spingersi oltre i limiti, quindi la loro natura avventurosa traspare in praticamente ogni azione e attività che sono portati a svolgeere. I Sagittario non si spingono a gettarsi in imprese audaci per “la fama”, quanto piuttosto per un appagamento personale.

Capricorno

L’audacia dell’uomo Capricorno è strettamente legata ad una capacità di essere produttivo e vigoroso allo stesso tempo. Anche in questo caso si tratta di persone che non amano per forza far parlare delle proprie azioni. E’ un uomo concreto, sempre votato a migliorare.

Ariete

Discorso diverso per Ariete che invece ama profondamente il concetto legato alla “fama” delle proprie azioni coraggiose. Non sono particolarmente audaci “nativamente”, e a volte esagerano un po’ quando si tratta di vantarsi in giro. Però non è un bugiardo, quindi le sue “imprese” sono tendenzialmente vere.