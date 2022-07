Con il termine cefalea da caldo, andiamo ad indicare i noti mal di testa generati dal troppo calore. È una patologia sgradita, che può colpire chiunque ed in qualunque momento. Per fortuna il dolore può essere tenuto sotto controllo con un rimedio naturale fai da te. Oggi vedremo quali sono i migliori per stare meglio in poco tempo senza l’uso di farmaci.

Partiamo col dire che non è solamente l’innalzamento delle temperature a incitare il dolore, ma la combinazione di caldo istantaneo e umidità eccessiva. Una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology svela che il rischio di emicrania sale del 7,5% all’accrescere della temperatura ambientale di 5° centigradi. Le cause del mal di testa da caldo sono molteplici. C’è il classico colpo di sole, che viene a seguito da una estesa esposizione ai raggi solari.

Ma anche un problema della termoregolazione corporea, per colpa del quale l’organismo non riesce ad adattarsi agli improvvisi elevamenti della temperatura. Più in generale, il caldo e l’umidità causano un lieve aumento della velocità del flusso sanguigno, che porta a patire di mal di testa. Vediamo quali rimedi naturali possiamo utilizzare per evitare questo mal di testa.

Questo rimedio infallibile attenua la cefalea da caldo: ecco qual è

L’esposizione diretta ai raggi solari può spingere il mal di testa da caldo. Per questo motivo è fondamentale rispettare alcune semplici regole. Prima di tutto è da evitare assolutamente l’esposizione durante le ore più calde della giornata. Mettere un cappellino sostiene nel proteggere la parte più sensibile del nostro corpo, per il resto, è consigliabile prediligere abiti freschi e leggeri.

Anche l’alimentazione è molto incisiva. Esistono cibi in grado di scatenare il mal di testa, ai quali bisogna fare in maggior misura attenzione in estate se si soffre di questo particolare tipo di cefalea. Gli alimenti in questione sono i formaggi stagionati, i salumi e la carne rossa in generale, ma anche l’alcool. Tali cibi tendono a sovraccaricare e a rendere più difficile la digestione, e possono aggravare i sintomi del mal di testa. Ovviamente non è necessario rimuovere del tutto questi alimenti dalla nostra tavola, ma è fondamentale consumarli con regolatezza.

Sono invece raccomandate frutta e verdura, noti per il loro agiato contenuto di sali minerali e vitamine. Quindi ecco quali metodi usa per risolvere il problema del mal di testa da caldo.