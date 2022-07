Il termine “bucato” spesso viene utilizzato per definire qualsiasi operazione di lavaggio di abiti, sia a mano che in lavatrice, ma quest’ultimo elettrodomestico è da tempo oramai abbastanza evoluto da essere compatibile con quasi ogni forma di oggetto e capao di abbigliamento costituito da una forma di tessuto. Anche le scarpe, sopratutto quelle da ginnastica ed in generale, quelle costituite da tessuto, cotone o tela, spesso vanno lavate in lavatrice. Scarpe da tennis, ginnastica, sneakers, le espadrillas e simili non richiedono procedure particolarai in fase di lavaggio. Ma le scarpe bianche di questo tipo possono essere più delicate per il lavaggio in lavatrice.

Scarpe bianche il lavatrice: ecco come pulirle alla perfezione

L’elettrodomestico risulta quindi compatibile con le già citate composizioni di tessuto, mentre scarpe realizzate in pelle, seta, raso, camoscio o vernice risultano essere troppo delicaate. Il bianco in particolare necessita di alcuni passaggi particolari: è importante rimuovere le stringhe e la soletta (se presente), che costituiscono le parti che solitamente tendono a sporcarsi in maniera particolare. Se sono particolarmente sporche, stringe e soletta vanno pretrattate rimuovendo la polvere superficiale con una spazzola e se necessario, con l’ausilio di una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia.

Le scarpe vanno poste in lavatrice singolarmente (al massimo 2 paia alla volta) perchè necessitano di abbastanza spazio per poter essere lavate accuratamente. Selezionare il programma per i tessuti sintetici o meglio ancora se presente, il programma per i capi sportivi, l’importante è che la temperatura non risulti mai superiore a 40 gradi centigradi. Meglio evitare la centrifuga oppuree scegliere una velocità non elevata così da evitare di rovinare il tessuto (600 giri o meno). Evitare di utilizzare l’ammorbidente che potrebbe avere un effetto negativo.

Una volta terminato il lavaggio le scarpe vanno stese come qualsiasi capo di abbigliamento ma lontano dal sole diretto, che potrebbe avere un effetto “ingiallente” sulle stesse.