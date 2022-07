Bitcoin è il nome della prima, vera forma di valuta basata su crittografia, che ha contribuito in modo fondamentale al concetto stesso che oggi definisce queste risorse economiche che non sono propriamente considerabili delle valute vere e proprie perchè non risultano gestibili da alcuna forma di autorità centrale. La particolarità di Bitcoin, e di tutte le crypto nate successivamente, ossia a partire dal 2009, è proprio quella di mette a disposizione una “nuova” forma di risorsa che viene generata attraverso un’operazione definita mining, il tutto all’interno di una forma di database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali. Il tutto è quindi non “manovrabile” ed influenzabile dall’interno ma solo attraverso l’acquisto o la vendita dei token.

La valuta di Bitcoin, a lungo considerata “un mistero” nelle sue origini e anche nel funzionamento (ancora oggi non è chiaro chi l’abbia concepita, visto che il creatore usa ancora oggi lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto). Anche per questo motivo ci sono voluti alcuni anni per permettere lo sviluppo di piattaforme di trading oggi molto diffuse, che funzionano come degli ecosistemi di gestione, acquisto e vendita di valute come Bitcoin.

Se hai acquistato Bitcoin sei ricco sfondato: ecco quanto vale oggi

L’intero contesto criptovalute è in “crisi” da inizio 2022, sopratutto a causa delle difficoltà energetiche, ma anche perchè in contesti di crisi, i paesi fanno maggiormente affidamento su risorse tradizionali. Bitcoin tuttavia è da qualche anno parte del tessuto finanziario comune, essendo diventata una valuta effettiva di alcuni paesi come il Paraguay e El Salvador. La valutazione attuale, di poco superiore a 20 mila dollari, è in lieve aumento dopo alcuni “scossoni” del mercato. Secondo alcuni il valore tornerà a risalire seppur gradualmente, sopra i 30 mila euro dopo l’estate. Cifre comunque lontane dal picco dello scorso anno quando Bitcoin ha sfiorato i 70 mila euro per singolo token. Bisogna comunque ricordare che 10 anni fa un token valeva pochi euro, avendo raggiunto la soglia dei 1000 euro nel 2013.