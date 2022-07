Se non vuoi alcol sulla pelle, crea il tuo profumo fai da te in questo modo

Creare il tuo profumo fai da te, senza alcol che ti secchi la pelle o la renda screpolata, è possibile. In questo modo potrai realizzare la tua fragranza personalizzata che rispecchi a pieno il tuo gusto. E lascerai una scia di profumo esclusivo che ti distinguerà nella folla. Tutto questo senza particolare sforzo e a un costo alquanto contenuto.

L’arte del profumo è tanto antica quanto affascinante. Hai voglia di vestire i panni di un profumiere, un “naso” come viene simpaticamente chiamato nel settore, e creare la tua personale fragranza senza alcol? Potrai scegliere se realizzare il profumo con i fiori o con gli oli essenziali, a tua discrezione. Ecco la ricetta per creare il tuo profumo fai fa te senza alcol a casa.

Creare il profumo fai da te senza alcol

Realizzare un profumo fai da te naturale ed esaltante, senza alcol, può essere semplice e appagante. Tutto ciò di cui avrai bisogno saranno alcuni ingredienti che potrai trovare facilmente nei negozi. Perché non sorprendere il tuo lui e regalargli un profumo creato con le tue mani?

Ingredienti

Una bottiglietta in vetro scuro con tappo o un contagocce. In alternativa, potrai recuperare una vecchia bottiglietta di un profumo lavata e sterilizzata o un piccolo contenitore spray.

con tappo o un contagocce. In alternativa, potrai recuperare una vecchia bottiglietta di un profumo lavata e sterilizzata o un piccolo contenitore spray. 60 ml di olio di mandorle dolci (oppure olio di jojoba o ancora olio di cocco).

(oppure olio di jojoba o ancora olio di cocco). 30 ml di acqua distillata.

6 gocce di olio essenziale (che si tratti una sola essenza o di un mix di essenze a tuo gusto personale)

Procedimento

Con l’aiuto di un imbuto, dovrai versare nella bottiglietta l’olio di mandorle dolci e aggiungere 6 gocce di olio essenziale. Mescola con cura e poi trasferisci la miscela ottenuta nella boccetta di vetro. Agita con attenzione, in modo tale da mescolare a fondo gli ingredienti. Chiudi e metti la boccetta in un posto fresco e buio per una settimana. Ricordati di agitarla la miscela con vigore, una volta al giorno.

Passati sette giorni, riprendi la tua boccetta. Aggiungi l’acqua distillata e annusa, come farebbe un vero profumiere, per sentire se la fragranza è intensa al punto giusto. Altrimenti, ti converrà unire altro olio essenziale, continuando a mischiare bene gli ingredienti.

Acqua di colonia senza alcol: la ricetta fai da te

Realizzare un’acqua di colonia senza alcol fai da te è davvero semplice e richiede pochi ingredienti. Dovrai procurarti solamente 50 ml di vodka, 50 ml di acqua distillata e poche gocce di un olio essenziale di tuo gradimento. Una volta che avrai tutti gli ingredienti a tua disposizione potrai procedere con la preparazione.

Versa nella bottiglietta la vodka, quindi l’acqua distillata e infine due o tre gocce di olio essenziale. Chiudi la bottiglia, agita con forza e poi fai riposare la miscela sempre in un luogo buio e fresco per sette giorni. Dovrai avere cura di agitare l’acqua di colonia una volta al giorno.

E se vuoi un profumo fai da te con i fiori?

Se preferisci realizzare un profumo fai da te senza alcol con i fiori, anziché usare oli essenziali, potrai farlo senza fatica! In primo luogo dovrai prendere una ciotola e un panno di garza. Fodera la tua ciotola, facendo uscire la garza dai bordi. Metti quindi i petali dei fiori profumati che preferisci nella ciotola e ricopri con acqua. Lascia macerare macerare per una giornata intera.

Leva quindi i fiori dalla ciotola, avvolgendoli nel panno di garza. Fai filtrare tutta l’acqua dentro una ciotola e strizza bene il panno, così da recuperare fino all’ultima goccia di acqua profumata. Metti la miscela a scaldare sul fornello e fai sobbollire finché non rimane circa un dito di acqua. Il tuo profumo di fiori è pronto per essere trasferito in una boccetta di vetro ed essere utilizzato.