Il televisore è uno degli oggetti più adoperati in una casa, per questo è importante non sottovalutare la sua pulizia. Esistono vari tipi di schermi, ma tutti richiedono molta accortezza quando li si pulisce.

Gli schermi a cristalli liquidi (LCD) sono quelli che devono essere puliti con maggior prudenza, perché sono molto più delicati e facili da rovinare. Nel caso non lo sapeste, QLED, Oled, Led e Amoled, a prescindere che siano prodotti da Samsung, LG o Sony, fanno tutti parte della famiglia di schermi LCD. Per questo, quanto appena detto, vale anche per loro.

Se non vuoi rovinare i cristalli liquidi del televisore, puliscilo così

Il consiglio più importante in questa situazione è di non utilizzare stracci o carta da cucina, perché potreste generare dei micro graffietti sul vostro televisore. All’inizio questi segni potrebbero non essere neanche visibili, ma con il tempo, accumulandosi vedrete i difetti ingrandirsi e mutare in veri e propri graffi sul tuo schermo della TV.

Per pulire la tv in modo perfetto, senza graffiare lo schermo o rimanere aloni di alcun tipo, bisogna adoperare gli strumenti giusti. Quello che vi serve è un detersivo e un panno adatti. La vecchia maglietta o lo straccio che si usa per pulire ogni superficie non vanno sempre bene, così come nemmeno il vetril classico o un diverso detersivo per la pulizia dei vetri.

Certamente, dipende sempre dal televisore, ma quello di cui hai ovviamente bisogno è un buon panno in microfibra che non lasci pelucchi o somiglianti e imprigioni bene la polvere, così da non doverci passare tantissime di volte e continuare a vedere la tv macchiata.

In quanto a detergente, invece, ci sono diverse scelte che si possono fare. Se si vuole andare sul sicuro ed evitare di guastare il vostro televisore, vi consigliamo di acquistare dei detergenti specifici per TV. Tanti produttori ne propagandano di propri, ma non sempre sono tanto efficaci e quasi sempre i detergenti che trovi al supermercato fanno un lavoro migliore.

Se cercate dunque un modo sicuro come pulire lo schermo della TV e detersivi professionali per un risultato eccellente, si trovano sul mercato set per la pulizia completi che costano poco e vanno benissimo. Quindi ecco come poter pulire il vostro televisore, preservando i cristalli liquidi ed avendo un risultato perfetto.