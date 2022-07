Se sei in Sicilia devi visitare queste 3 meravigliose spiagge

La Sicilia è l’isola più grande del Mediterraneo, una delle mete più apprezzate in tutta l’Italia e presa d’assalto dai turisti durante le stagioni estive. La Sicilia vanta di una serie di spiagge che sono dei veri e propri paradisi terrestri. Queste si estendono tra sabbia finissima, scogliere a picco sul mare e calette nascoste. Vi presentiamo tre fra le migliori spiagge della Sicilia.

Spiaggia di Fontane Bianche, Siracusa

A soli 25 chilometri da Siracusa, fra scogliere e spiagge di sabbia finissima lambite da un mare cobalto, sorge Fontane Bianche, un tratto di costa lungo 3 chilometri, Viene chiamato così grazie alle numerose fontane naturali di acqua dolce che sgorgano dai fondali e per il colore bianco della sabbia. In questo angolo di paradiso troverete sia spiaggia libera che lidi attrezzati, rendendola la meta perfetta per le famiglie con bambini. Considerata una meta ideale grazie ai suoi fondali bassi e alle temperature dell’acqua sempre calde. Ma non solo, è anche una meta prediletta per gli amanti degli sport più estremi. Infatti poco lontano dalla costa potrete praticare sport acquatici come il surf e andare alla scoperta delle meraviglie che il mare conserva grazie ad una gita in barca.

Spiaggia di Mondello, Palermo

A pochi chilometri dal centro di Palermo, sulla costa settentrionale della Sicilia si trova la spiaggia di Mondello. La baia caratterizzata da sabbia bianca e lambita da un mare cristallino, è incastonata fra il Monte Pellegrino e il Monte Gallo. La spiaggia si estende per circa 1,5 km all’interno di una splendida cornice naturale. Se durante i mesi invernali si può godere della calma e della serenità che offre il luogo, durante i mesi estivi Mondello si popola anche grazie ai comfort offerti dai numerosi stabilimenti balneari. Oltre ai numerosi lidi che offrono la possibilità di noleggiare ombrelloni, sdraio e cabine, Mondello è ideale anche per gli amanti degli sport acquatici come il Windsurf. Il raffinato lungomare su cui si affacciano diverse abitazioni in stile liberty, offre l’opportunità di fare una passeggiata rilassante, ammirando il mare e il paesaggio circostante.

San Vito lo Capo, Trapani

La spiaggia di San Vito Lo Capo si estende per circa tre chilometri. La spiaggia è caratterizzata dalla sottile sabbia bianca e da un mare quieto e privo di correnti. Quella di San Vito Lo Capo è davvero considerata come una spiaggia perfetta e adattabile alle molteplici esigenze dei turisti. Coloro che amano nuotare e allontanarsi andando a largo lo potranno fare molto semplicemente, data la calma dell’acqua, mentre a riva i meno coraggiosi ed esperti potranno godersi un’acqua splendida e tiepida, perfetta anche per le famiglie con bambini piccoli. Inoltre, per gli amanti delle immersioni subacquee, vi sono mille possibilità per poter organizzare delle escursioni e ammirare le meraviglie del fondale marino.