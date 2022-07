Se voli in aereo, ecco 5 cose da portare con te per passare il tempo

L’aereo è uno dei mezzi di trasporto principali, uno dei mezzi più utilizzati dalla maggior parte delle persone. Che sia per una vacanza o per motivi lavorativi, l’aeroporto è uno dei posti più frequentati. Ma, si sa, il tempo in aereo non passa così velocemente. Come possiamo fare a distrarci? Ecco qui 5 cose da portare con te se viaggi in aereo!

Libri e riviste

Quando prepariamo il nostro bagaglio a mano in previsione di un volo non dovremmo mai dimenticarci di portare qualcosa da leggere. Che si tratti di un libro, di una rivista o di una guida di viaggio, la lettura è uno dei passatempi più efficaci quando si è in aereo, anche perché è un’attività che non crea disturbo ai passeggeri vicini. Se il nostro viaggio è particolarmente lungo portiamo con noi sia un libro che diverse riviste. Inoltre avrete la comodità di leggere tranquillamente anche se le luci verranno spente, affidandovi alla vostra luce personale che si troverà sopra di voi.

La musica: un’ottima compagnia

Un altro modo per ingannare il tempo in aereo è quello di ascoltare la nostra musica preferita da qualsiasi dispositivo elettronico a vostra disposizione. L’unico accorgimento sarà quello di non tenere il volume troppo alto per non disturbare chi ci sta vicino. Ascoltare musica è un’attività rilassante per molte persone, quindi potrebbe essere d’aiuto in particolare a quanti fanno fatica a dormire in aereo. L’unico accorgimento sarà quello di scaricare prima del volo la musica, e così facendo potrete ascoltarla offline.

Dormire

Schiacciare un bel pisolino è probabilmente uno dei modi migliori per far trascorrere il tempo durante un volo. In particolare sarebbe consigliabile quando si tratta di una traversata molto lunga durante la quale un buon sonno ristoratore ci permetterebbe di affrontare meglio la differenza di fuso orario al nostro arrivo. Non tutte le persone riescono però ad addormentarsi con facilità, soprattutto a causa della scomodità della posizione imposta dai sedili. Dovremmo quindi dotarci di un cuscino ergonomico specifico, da posizionare intorno al collo, che ci permetta di stare più comodi. Potremmo anche assumere un leggero rilassante naturale, come le gocce di valeriana, ed ascoltare un po’ di musica per conciliare il sonno.

Guardare un film

Guardare un film è un’altra attività che possiamo fare tranquillamente quando siamo in aereo. La maggior parte delle compagnie che effettua voli a lungo raggio mette a disposizione dei passeggeri una lunga serie di titoli, in varie lingue, che potranno essere selezionati e guardati tramite gli schermi posizionati in ogni sedile. Altrimenti potremmo utilizzare un tablet o un PC di nostra proprietà, ricordando sempre di utilizzarli in modalità aereo per non creare interferenze con i computer di bordo.

Lavorare

Non sarà forse il passatempo più divertente, ma un lungo volo può essere un’ottima occasione per ottimizzare il tempo sbrigando qualche pratica di lavoro, soprattutto per chi viaggia per affari. A bordo è solitamente consentito l’utilizzo di PC portatili e tablet, purché accesi in modalità aerea e non durante le fasi di decollo ed atterraggio. Potremmo quindi approfittarne per ultimare una presentazione o completare qualche progetto.