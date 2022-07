Se vorresti le libellule in giardino, prova questo trucco geniale

Le libellule sono creature eteree ed affascinanti, in grado di rendere qualsiasi spazio verde un luogo davvero magico e incantato. Ma non soltanto! Ebbene questi insetti sono un perfetto rimedio contro le zanzare, di cui si nutrono. Ci sembra normale capire che sono delle perfette alleate per il nostro giardino, ma come possiamo fare per attirarle?

Come attirare le libellule

Questi insetti dalle lunghe ali colorate, che permettono loro di compiere incredibili acrobazie aeree, sono voraci mangiatori di zanzare. Vi basta pensare che in un giorno si cibano di almeno 100 esemplari di insetti! Tra le altre prede di cui si nutrono, poi, ci sono parassiti, moscerini e formiche. Fare in modo che le libellule inizino a frequentare le nostre zone verdi, come giardini, terrazzi e balconi, però, non è semplice. Ma ci sono dei semplicissimi trucchi che potrete utilizzare, che vi aiuteranno ad attirarle nel vostro giardino o sul vostro balcone.

Costruisci un piccolo stagno

Non serve un giardino immenso, ma è fondamentale che ci sia uno spazio adeguato per creare l’habitat che tanto piace alle libellule,ovvero uno stagno che sia profondo almeno 60 centimetri, ma che abbia un diametro di almeno 5-6 metri per consentire alle ninfe delle libellule di difendersi dai possibili predatori, anche se nello stagno di casa vostra difficilmente ci saranno i procioni. Ma diverse profondità sono comunque necessarie per le piante acquatiche; i lati devono essere spioventi e lo stagno, utile ribadirlo, deve stare al sole perché le larve delle libellule hanno il sangue freddo e hanno bisogno di calore.

Le piante che le attirano

Un’ampia varietà di piante è la migliore per supportare una fiorente popolazione di libellule. Ma non solo, la loro presenza vi aiuterà ad attirarle in casa vostra. Un esempio di piante sono le Ninfee. Pochi fiori sono magici come queste piante acquatiche, che offrono alle libellule un luogo perfetto per deporre le uova. Le ninfee possono crescere in uno stagno, in una piscina o anche in una grande vasca. Si caratterizzano per i suoi fiori grandi e vivaci. Per coltivarla, pianta i tuberi nel terreno aggiungi ghiaia e poi immergi il contenitore poco profondo in uno più grande pieno d’acqua. Oppure potreste ricorrere al sedano selvatico. Perenne sempreverde, costituisce un’ottima superficie per le uova di libellula. Le foglie lunghe, snelle e ondulate danno agli esemplari più giovani un posto sicuro e comodo dove nascondersi. Piccoli fiori bianchi o verdi spuntano in estate per dare fascino al tuo giardino o balcone.