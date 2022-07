Il Covid fa ancora parte della nostra vita, purtroppo, e quindi bisogna ancora prendere le giuste accortezze. A causa della maggiore espansione della variante Omicron del Coronavirus, uno dei problemi in maggior misura incontrati dalle persone è stato quello di sottoporsi ai tamponi in tempi brevi e specialmente senza dover affrontare code chilometriche in farmacia o in laboratorio.

Un’apparente soluzione a questo problema la si ha dai tamponi rapidi da fare a casa, semplici autotest acquistabili online o in farmacia, che consentono di conseguire il risultato in soli quindici minuti, agevolmente al proprio domicilio. Vediamo dunque i passaggi da seguire per eseguirlo in maniera efficiente.

Test Covid: ecco come fare il tampone a casa, la guida completa

Per prima cosa lavare e asciugare le mani attentamente poi togliere il tampone dalla confezione senza toccare la punta d’ovatta e collocare il tampone nella narice finché non si percepisce resistenza. Praticando una leggera pigiatura ruotare il tampone nella narice 4-6 volte per almeno 15 secondi per poi ripetere anche nell’altra narice.

Fatto ciò, togliere il tappo dalla provetta e bagnare il tampone e tenere immerso il tampone nella soluzione per almeno 15 secondi, ruotandolo alcune volte e premendo la punta ovattata verso il fondo almeno 3 volte. Strizzare successivamente la punta del tampone prima di estrarlo spingendola provetta dall’esterno con le dita, chiudere la provetta con il tappo e sistemare il test reattivo su una superficie piana. Rimuovere il tappo contagocce dalla provetta e versare 4 gocce di soluzione nel pozzetto (S) del test reattivo e attendere 15 minuti e vedere il risultato.

Infine, una volta terminato, il test sigillare tutte le componenti impiegate nel sacchetto per i rifiuti biologici e smaltire correttamente. Il test antigenico, differentemente dal molecolare, è in grado di osservare la presenza di proteine virali appartenenti al SARS-CoV-2. Un antigene è una molecola che viene identificata dal sistema immunitario come estranea o come una “minaccia” e per questo viene combattuta con la produzione di anticorpi specifici.

Il test antigenico cerca gli antigeni virali che si trovano nel muco nasale o nella faringe e sono indicative dell’avvenuto contagio e dell’esposizione all’agente virale. Ecco dunque come poter preparare e fare un tampone a casa in maniera rapida ed efficiente.