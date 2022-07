Vuoi andare all’estero e devi fare il passaporto? Ecco come averlo velocemente

Il passaporto è il documento indispensabile per viaggiare al di fuori dell’Europa. Anche se non obbligatorio, è consigliabile anche per viaggiare nei Paesi membri dell’Unione Europea. In questa piccola guida cerchiamo di spiegare come ottenerlo in maniera veloce, per evitare le lunghe attese. Scopriamolo insieme.

Come ottenerlo velocemente

I tempi di rilasciano variano da questura a questura e in base al periodo. Se fai la domanda nei mesi estivi, è probabile che i tempi di attesa della prenotazione online dell’appuntamento siano più lunghi, così come in occasione delle festività natalizie. Il consiglio quindi è di prenotare l’appuntamento almeno tre o quattro mesi prima della partenza. Soprattutto nei piccoli comuni, i tempi di rilascio possono essere molto brevi, possono essere anche una decina di giorni, ma nelle grandi città o in particolari occasioni si può addirittura arrivare a mesi di attesa.

Per ottenere il passaporto in poco tempo, velocemente, devi presentarti in questura e dimostrare l’urgenza del rilascio: motivi di salute, motivi familiari, per lavoro, per studio, ma anche per turismo, presentando per esempio i biglietti aerei. Tieni ben presente che l’ufficio, se ravvisa che i tuoi motivi non sono urgenti, potrebbe in qualche modo rifiutare la tua richiesta. Inoltre, tra le prime urgenze, l’ufficio disbriga prima i passaporti per motivi di salute, familiari e poi di studio, in ultimo, quelli per turismo.

Quanto costa

I prezzi del passaporto possono varare e sono i seguenti:

42,50 euro: da pagare tramite bollettino postale, in Posta puoi chiedere all’impiegato un bollettino pre compilato per il rilascio del passaporto;

Una marca da bollo da 73,50 euro. Si compra in tabacchino, basta chiedere una marca per il passaporto.

8,20 euro da pagare al postino, solo se scegli la consegna del passaporto direttamente a casa tua.

Una novità è che non si paga più la tassa annuale del rinnovo, che era pari a 40,29 euro. Questo comporta che alla scadenza del passaporto, non si rinnova più ma semplicemente si chiede un nuovo passaporto. Dunque non esiste un modulo di rinnovo: semplicemente devi seguire la stessa procedura per il rilascio del passaporto, come hai fatto la prima volta.

Quanto tempo ci vuole

Sicuramente ti starai chiedendo quanto tempo ci vuole per averlo. Ebbene, i tempi di rilascio variano da 15 giorni fino addirittura a tre mesi. I tempi dipendono da una serie di fattori. Ad esempio in base al periodo. Se fai la tua richiesta a ridosso di dicembre o agosto, sappi che non sei l’unico a ridursi all’ultimo momento. I tempi potrebbero allungarsi. Oppure anche in base alla città. omuni come Milano, Torino, Roma, hanno tanti sportelli ma anche tante richieste. Un comune più piccolo invece, a volte ha meno domande da espletare. Senza scordare anche il carico di lavoro che avranno gli impiegati. Questo potrebbe comportare una serie di ritardi nell’arrivo del passaporto. Calcolate bene i tempi!