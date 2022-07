La potatura delle nostre piante è una delle attività da praticare in giardino in ogni periodo dell’anno. La potatura verde degli alberi da frutto è un’operazione che nei frutteti familiari viene spesso trascurata, non tanto perché sia difficoltosa quanto perché poco nota e non sufficientemente perfezionata.

In tutti i casi la potatura verde non è da confondere con quella invernale-primaverile che va a pesare sulla struttura primaria della pianta.

Arbusti, piante e alberi da potare ad agosto: ecco la lista

Attualmente la potatura verde interessa le seguenti specie: pesco, ciliegio, agrumi a frutto piccolo e actinidia. Queste sono anche le principali piante da potare ad agosto. Per quanto riguarda il pesco, la potatura verde d’estate deve essere lieve e ha la funzione di esporre i frutti nascosti al sole così da favorirne la crescita.

È il momento di rimuovere anche i succhioni, in particolar modo quelli che si generano sui rami nuovi sviluppati sul tronco. Per il ciliegio, invece, I frutti sono già stati raccolti e i tagli servono a diminuire la chioma così da poter meglio utilizzare le risorse idriche del terreno. Si diminuisce la superficie fogliare traspirante ma si incrementa l’efficienza perché la maggiore idratazione porti all’ammucchiamento di sostanze di riserva nelle gemme e nella struttura, pesando benevolmente sulla produzione dell’anno successivo.

I rami che devono essere tagliati sono solo quelli di diametro inferiore ai 2 cm. La potatura verde dell’actinidia, poi, cominciata già nel mese di giugno, serve ad esporre al sole i frutti per appoggiare una buona raccolta di calcio. La conservabilità di questo frutto, per non sprecare nulla, è influito dal tenore di questo minerale.

La potatura dovrà rimuovere anche i succhioni che si identificano con facilità dai tralci. Si mostrano pelosi e non lisci, fruttificano tardivamente e generano un gran numero di frutti “imperfetti”. Questi possono essere piatti o tripli, ma sempre di sapore tipico. Infine la potatura verde non deve mai scoperchiare il tronco ed i grandi rami esponendoli al sole estivo.

Difatti il sole molto forte potrebbe causare ustioni e spaccature della corteccia. Nel caso si dovesse agire in modo drastico, allora bisognerà avere cura di difendere il tronco e le branche scoperte con pennellature di calce bianca riflettente. Ecco dunque le migliori piante e arbusti da poter potare ad agosto.