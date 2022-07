Il nostro paese rappresenta una sorta di “diversità” sotto vari punti di vista, solitamente evidenziati da alcuni atteggiamenti votati ad adattarsi ai nuovi contesti ed alle nuove abitudini: un esempio evidente è costituito dalla necessità di adattare il comune concetto di denaro ad un’idea meno “fisica”. Se da oramai molti anni esistono e sono già diffuse diverse tipologie di moneta elettronica, sopratutto bancomat, carte prepagate, ma anche bonifici di vario tipo, i contanti sono ancora estremamente diffusi e popolari e questo ha portato l’adozione di diverse politiche per limitarne l’uso.

Società cashless

L’utilizzo del contante è infatti legato a diverse dinamiche che gli stati occidentali da tempo vogliono limitare, come l’evasione fiscale, il riciclaggio ed il lavro nero, tutti fenomeni che fanno largo uso di denaro liquido essendo naturalmente difficile da tracciare. Per questo motivo da oltre un decennio, con il susseguirsi di governi sempre diversi, il limite di utilizzo dei contanti per l’acquisto di beni e servizi viene modificato e il più delle volte, ridotto, fino agli attuali 2000 euro come “soglia”.

Contanti, la notizia ufficiale: ecco quando spariranno. “Attenzione”

Anche per questo motivo le banche si stanno attrezzando e da anni il numero degli sportelli ATM presenti sul territorio nazionale sono sempre di meno: rispetto allo scorso decennio la quantità di denaro contante sopratutto per le transazioni di livello “medio” è comunque minore, quindi da parte degli istituti di credito persiste la volontà di adattarsi all’home banking.

Le stime parlano di un contante oramai dismesso quasi interamente nel giro di 15-20 anni, ma è difficile dare una data ufficiale: molto dipende da cosa succederà nei prossimi anni anche dal punto di vista economico e sociale: se siamo oramai circondati dalla tecnologia, il “passaggio” tra denaro fisico e contante potrebbe essere non così “fluido” rispetto a quanto siamo portati a pensare oggi.