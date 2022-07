Precisione e “rigore”, nonchè programmazione e acume da dedicare in ogni minima azione, contraddistingue alcune personalità in particolare. Tra gli uomini esistono com’è logico una categoria di persone che sembrano essere così scrupolose e precise da non riuscire a fare niente in maniera anche vagamente approssimativa. Il loro obiettivo è dare il meglio in ogni ambito anche se questo li porta in moltissimi casi a non essere mai realmente soddisfatti di quello che stanno facendo. Quali sono gli uomini più perfezionisti secondo lo zodiaco?

Ecco gli uomini perfezionisti dello zodiaco. Sai quali sono?

Pesci

Non “nasce” così perfettino e non è un rigoroso di natura, ma cercare di dare sempre il massimo in maniera assoluta costituisce l’unico modo per Pesci di essere produttivo e considerabile affidabile. Questo anche perchè Pesci nella sua variante maschile è eccessivamente intenzionato ad essere accettato dalle condizioni sociali.

Vergine

Un vero perfezionista di natura, quasi sfibrante da seguire perchè è sempre votato alla perfezione. Sul posto di lavoro è particolarmente maniacale fino quasi al patologico mentre in privato è sicuramente più rilassante. Ma anche nella relazione sentimentale tende ad avere sempre tendenze perfezioniste, vuole il meglio in tutti i sensi, da ogni punto di vista.

Scorpione

Orientati verso la perfezione ma in modo graduale. Sono perfezionisti solo apparentemente meno “applicati” e concentrati, ma sostanzialmente non riescono ad acconetentarsi e questo causa nei nati sotto questo segno una forma di frustrazione. Sempre portati a cercare il meglio, molto spesso finiscono nel non godersi la vita in modo genuino ed appagante.