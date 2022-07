Esistono personalità che per motivi non sempre chiari immediatamente (ma anche a distanza di molto tempo) risultano avere un’influenza emotiva e un’impatto “mentale” sugli altri ma anche sugli eventi decisamente maggiore rispetto al concetto di media percepita. Spesso fanno parte di questa categoria i carismatici, oppure le personalità più coerenti, o ancora quelle più sicure delle proprie azioni, ma anche le più affascinanti: oggi esamineremo una summa di tutti questi concetti, definendo i segni più influenti nel bene o nel male secondo lo zodiaco. Li conosci?

Ecco i 3 segni più influenti dello zodiaco. Sai quali sono?

Ariete

Male o bene, basta che si parli di questo segno: è sostanzialmente quello che riflette la personalità dell’Ariete che è sempre molto divisiva, ma in ogni caso riesce ad avere un’enorme influenza sulle decisioni altrui. Non si tratta certamente di un segno che passa inosservato, anche nel linguaggio e nella comunicazione in generale.

Bilancia

Spesso passa un po’ in disparte, ma la capacità interpretativa del Bilancia gli permette di essere sempre considerato, sopratutto positivamente. E’ un diplomatico nato e la sua personalità fa sempre qualcosa per sentirsi influente ed importante. Anzi in molti casi è quando sembra non fare nulla…probabilmente sta “tramando” qualcosa.

Leone

Molto espansivo ma anche estremamente egocentrico, croce e delizia del segno del Leone che a volte è effettivamente molto ingombrante ma riesce a modificare le decisioni di chiunque anche in maniera molto relativa. Far parlare di se, in tutti i casi, è qualcosa che fa molto “peso” nella personalità del segno.