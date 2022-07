A partire dall’infanzia comprendiamo quando sia importante essere ricettivi in praticamente ogni situazione e sopraututto mantenere la lucidità e la capacità di gestire più situazioni possibili nella maniera migliore. Se le emozioni costituiscono il nostro carattere nella maniera più evidente, la lucidità di pensiero, unita alla razionalità ci permette di uscire indenni da situazioni di difficile applicazione. Può considerarsi la versione “pura” e razionale del cosiddetto sangue freddo ma la lucidità non significa per forza ostentare questa capacità di mantenere il controllo, che pare appannaggio di alcuni segni in particolare. Quali sono i segni piiù lucidi?

Ecco i segni più lucidi dello zodiaco! Li conosci?

Scorpione

Nell’ambito sociale va un po’ in difficoltà quando non è abbastanza scafato ed a conoscenza delle persone che ne fanno parte: Scorpione però da il massimo nelle condizioni umane dove può sfoggiaree la propria compentenza nell’ambito della psicologia umana. Scorpione raramente si lascia prendere alla sprovvista dalle sorprese proprio perchè sembra agire in anticipo.

Vergine

E’ votato alla perfezione, anche se rappresenta uno standard praticamente irraggiungibile, Vergine ci prova lo stesso ma non è una scelta quanto un obiettivo di vita. Sopratutto per questo motivo il segno della Vergine impara fin dall’infanzia ad esser sempre lucido e con la “testa sgombra” quando c’è bisogno di questa peculiarità.

Ariete

E’ un segno che non sembra essere facile da distrarre, sopratutto quando è in fase “attiva”, ossia quando deve affrontare una determinata problematica. Ariete agisce sempre in maniera molto pragmatica e lucida quando si pone un problema, anche se nella vita privata è abbastanza con la testa tra le nuvole.