Ecco quali talee esistono e puoi coltivare: parla l’esperto

Quali talee puoi coltivare? La maggior parte delle piante possono essere coltivate per talee ma è il metodo a decretarne il successo. Quando si inizia a coltivare le piante da talea, può sembrare una lotta in salita. Più di una volta potremmo trovare la vostra talea appassita e morente, o che fatica a far crescere le radici.

E anche quando le talee attecchiscono e crescono in nuove piante, potrebbero non avere lo stesso aspetto sano della pianta madre da cui sono state prelevate. Cosa fare, dunque? La maggior parte delle persone vi dirà che il problema è probabilmente la luce, l’acqua o qualche altro fattore facilmente risolvibile.

Ti potrebbe interessare: Questi arbusti NON vanno potati ad agosto: ecco quali

Anche se a volte è vero, in molti casi alla base dei vostri problemi c’è un problema più fondamentale: le talee sono più difficili da coltivare rispetto alle piantine! È naturale che i nuovi giardinieri abbiano difficoltà con le tecniche di propagazione come l’innesto e la radicazione delle talee. Ma con la pratica e con questi pratici consigli riusciremo nel nostro intento.

Il segreto: l’ormone radicante e quali talee coltivare

L’ormone radicante viene utilizzato per favorire la formazione di radici dalle talee. A volte è necessario quando si prelevano talee da piante che non radicano facilmente. Si usa più spesso con le piante che hanno una lunga storia di propagazione tramite talea, come le rose, i crisantemi, i pelargoni e molte orchidee.

L’ormone radicante non è necessario quando si prelevano talee da piante come le erbe o la lattuga, che sono facili da radicare. Anche se è possibile far radicare le talee senza ormone radicante, è molto più facile se lo si usa. L’ormone radicante è disponibile in diverse forme, tra cui polveri, liquidi e pellet incapsulati. La maggior parte dei prodotti si applica come un fertilizzante: si mescola la polvere o il liquido con l’acqua e si applica alle talee.

Raccogliere al momento giusto

È importante prelevare le talee nel periodo giusto dell’anno. La maggior parte delle piante si propaga meglio durante il periodo di riposo, anche se ci sono delle eccezioni. Le talee di rosa, ad esempio, sono migliori in autunno, mentre quelle di orchidea sono migliori in primavera. Alcune piante si propagano meglio prelevando talee da piante che crescono attivamente.

La lattuga e le altre insalate, per esempio, si propagano meglio prelevando talee da piante che crescono attivamente. Le talee di orchidea vengono spesso prelevate da piante in fase di riposo per avere una selezione più ampia e un maggiore controllo sui tempi di fioritura delle nuove piante. È importante prelevare le talee prima che la pianta entri nel periodo di crescita. In questo modo si evita che le nuove piante entrino in competizione con la pianta madre per le sostanze nutritive durante la crescita.

È meglio iniziare con poche talee per vaso e aspettare di vedere quali mettono radici. Alcuni usano dei cubi di radicazione, i quali sono progettati appositamente per contenere le talee durante la crescita delle radici. Quando si preleva una talea da una pianta, è importante utilizzare il terreno giusto.