Non semplicemente inguenui, questi uomini sono dei veri e propri creduloni, fattore che rendono questre distinte personalità, non per forza sovrapponibili in ogni situazione, particolarmente vulnerabili ai raggiri ed alle truffe, ma anche alle delusioni di stampo amoroso. Rispetto alle donne, gli uomini sembrano ancora “dover essere” furbi e smaliziati in ogni situazione, come fosse una forma di retaggio culturale. Quindi trovare personalità maschili che invece tendono a credere a qualsiasi storia, teoria o persona può essere difficile ma lo zodiaco può aiutarci. Ecco gli uomini tipicamente creduloni, segno per segno.

Fai parte degli uomini più creduloni dello zodiaco? Scoprilo!

Acquario

Sono tendenzialmente quelli più in “fissa”, quelli più convinti che a loro non risulta facile “scamparla” oppure “farla sotto il naso”, eppure forse anche per questa convinzione, sono ingenui ma anche profondamente slegati dalla realtà. Basta fare loro qualche complimento per individuarne i punti deboli in maniera evidente.

Pesci

L’uomo Pesci, come anche la controparte femminile, soffre di una eccessiva fiducia generale verso il prossimo. Non che sia un male, anzi, ma questa fiducia non è mai a tempo, ma dura sempre troppo, anche quando finisce per essere vittima di personalità che invece si approfittano del loro buon cuore. Purtroppo tendono a credere in ogni baggianata forse perchè “vogliono crederci”.

Ariete

Un po’ come Acquario, sono proprio loro quelli che stanno sempre a confrontarsi con gli altri dal punto di vista dell’acume: l’uomo Ariete è estremamente poco attento ai raggiri e non riesce a leggere tra le righe…o forse non vuole farlo. E’ sempre troppo avventato.