Gioielli anneriti? Ecco come lucidarli e renderli di nuovo brillanti

I gioielli anneriti, che siano di bigiotteria o in argento, sono facilmente soggetti all’ossidazione. Per questa ragione vanno puliti e lucidati regolarmente, per renderli di nuovi brillanti e splendenti. I tuoi bijoux preferiti di metallo o il tuo bracciale in argento sterling a lungo andare tendono a diventare neri. Il contatto con l’aria, la luce, la pelle, i profumi o le creme producono un inevitabile processo di ossidazione che causa l’annerimento dei gioielli. Non disperare! Esistono rimedi semplici e casalinghi per pulirli, tirarli a lucido e dare loro una seconda vita. Vuoi scoprire quali sono?

Gioielli anneriti: i rimedi per lucidarli e renderli brillanti

Ci sono numerosi modi per pulire i gioielli anneriti e farli risplendere come un tempo. Nelle prossime righe ti sveleremo alcuni metodi semplici da adottare, ma di comprovata efficacia, sia per la bigiotteria, sia per l’argento annerito.

Lucidare la bigiotteria annerita

Anelli, orecchini, bracciali e collane di bigiotteria possono annerirsi con molta facilità. Restituire la loro brillantezza originale sarà altrettanto semplice, se adotterai i trucchi seguenti. Ti basterà prendere il gioiello ossidato e metterlo in ammollo in mezzo bicchiere di succo di limone e un po’ d’acqua. Fai agire la miscela per un quarto d’ora buono, dopodiché risciacqua sotto l’acqua tiepida. Infine asciugalo, usando un panno pulito e morbido.

Altrimenti, potresti lucidare i tuoi gioielli anneriti con un po’ di dentifricio. Armati quindi di uno spazzolino vecchio o di un semplice cotton fioc e strofina con cura. Risciacqua, poi, con acqua fredda e asciuga il tuo bijoux con un panno pulito.

Lucidare l’argento annerito

I gioielli in argento sterling tendono a diventare neri. Non dovrai preoccuparti di questo! Si tratta di una reazione più che naturale, perché non sono realizzati con argento puro al 100%, ma hanno una piccola percentuale composta da altri metalli in lega, primo fra tutti il rame.

Potrai sempre lucidarli con regolarità, per farli tornare brillanti come fossero appena comprati. Ecco un rimedio fai da te, economico e naturale, che ti permetterà di pulire l’argento annerito, ma che non va adottato per lucidare collane a maglie strette.