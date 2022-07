Hai solo 400 euro per partire? Ecco le designazioni ideali

Siamo arrivati nel pieno dell’estate, una buona parte delle persone è pronta a fare le valige e staccare un po’ dal ritmo delle giornate lavorative. Quando si decide di andare in vacanza, la scelta inizia ad essere abbastanza limitata a causa del forte aumento dei prezzi. Ma ci sono dei posti dove andare in vacanza, che ne varrà la pena visitare e in più sono anche economiche!

Rodi Garganico, la Puglia low cost

Com’è risaputo, la Puglia è conosciuta per i suoi prezzi abbastanza elevati, nonostante sia una delle mete più scelte. In questo caso vi parliamo di Rodi Garganico, una delle mete più apprezzate nella Puglia proprio per essere una delle mete low cost. Situata nel Parco Nazionale del Gargano, questa città ti farà scoprire la parte Nord della Puglia senza rinunciare a lunghe spiagge dove fare il bagno, come quelle di Levante e Ponente. Inoltre, è il punto di partenza ideale se vuoi fare un’escursione alle Isole Tremiti. Una meta ideale per i grandi amanti culinari. Pur essendo un antico villaggio di pescatori, Rodi Garganico è anche famosa per la produzione di agrumi come i Limoni di Femminello. Per questo è consigliato provare il limoncello che ne uscirà, e anche le arance del Gargano: prodotti IGP

Bellaria-Igea Marina, Rimini

Altra meta ideale per chi ha un budget limitato, è Bellaria Igea Marina, che è situata in Emilia Romagna. Bellaria-Igea Marina non delude chi vuole un po’ di tutto dalle sue vacanze. Dalle spiagge pulite e sorvegliate ai servizi di salvataggio, party nei chioschi lungo la spiaggia e concerti serali per i più festaioli, zone pedonali perfette per fare shopping e, nelle vicinanze, tante mete da scoprire come San Marino, la Val Marecchia e la Valle del Conca. Una meta ideale non solo per gli amanti della spiaggia: le acque di Bellaria-Igea Marina hanno ricevuto la Bandiera Blu per ben sei anni consecutivi, e sono alcune delle più belle di tutta la Riviera Romagnola! Ma non solo, è una delle mete più scelte per i viaggi in famiglia. Durante la stagione estiva (giugno-settembre) Bellaria-Igea Marina organizza una serie di attività pensate apposta per le famiglie come la rassegna di alcuni spettacoli.

Cilento, Campania

In conclusione vi portiamo un’altra delle mete più gettonate non solo per i splendidi posti che ha da offrire, ma anche per la convenienza con i prezzi. Si tratta di un’area montuosa in provincia di Salerno, uno scorcio di paradiso ancora prevalentemente allo stato brado che dalla collina scende verso il mare cristallino. Il Cilento, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è una zona caratterizzata da una costa frastagliata, dolci colline e monti del Vallo di Diano con boschi, borghi e cascate. Non rimarrete delusi anche se siete amanti di arte, storia e cultura: la terra del Cilento, infatti, vanta luoghi unici come Paestum.