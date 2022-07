Fin dall’età antica il concetto di virtù è uno dei più importanti ed apprezzati del contesto umano: una personalità virtuosa è quella che è dotata di una o più abilità e profonda sensibilità, che porta ad utilizzare le proprie capacità per perseguire una forma di “bene”. Una persona virtuosa quindi sarà sempre orientato a migliorare una particolare situazione, almeno nelle intenzioni. Anche se è un termine molto generico e può essere applicato a praticamente ogni contesto, esistono secondo lo zodiaco alcuni segni zodiacali che sono particolarmente virtuosi. Quali sono?

I 3 segni più virtuosi secondo lo zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Ariete

E’ considerabile un po’ il “raddrizza torti”, Ariete ha un concetto ideale di “bene” che è lontano da quello del mondo reale, ed è per questo che si prodiga attivamente sia con piccoli che con grandi gesti a rendere il contesto umano migliore possibile.

Cancro

L’umanità a volte è troppo “aggressiva” per Cancro che è dotato di una sensibilità particolare. Non potrebbe mai agire in modo spudoratamente, ad esempio per interessi personali, sopratutto se questo potrebbe “influenzare” negativamente qualcuno. Il segno del Cancro è assolutamente portato a fare del bene in ogni caso.

Vergine

Appare rigoroso e dalla testa dura perlopiù, ma è anche dotato di una morale estremamente profonda e molto “umana”. Vergine è una personalità definibile virtuosa “attiva”, non eccessivamente idealista ma molto concreta. Ha grandi capacità umane ed è solito metterle attivamente “in campo” per cercare di migliorare la situazione e sopratutto per dare un esempio concreto.