I migliori detersivi per i piatti devono contenere questo agente: “incredibile”

I migliori detersivi per piatti sono quelli che lasciano le nostre stoviglie pulite e brillanti nonostante i ripetuti lavaggi. La parte interessante dell’articolo sarà per te scoprire che in realtà questo detersivo non lo troverai esposto in nessuno scaffale del supermercato. Il motivo? Perché si tratta di un detersivo per piatti fai da te. L’unico in grado di contenere un agente pulente che non ti farà rimpiangere i detersivi per piatti tradizionali.

l detersivo per piatti deve aiutare a eliminare i residui di sporco e gli odori dai piatti dopo averli utilizzati. Inoltre, devono essere in grado di darci una mano. Nel senso che devono scomporre la particelle di grasso e sporco così da ridurre il nostro lavoro al minimo. Ebbene, quante volte con i detersivi tradizionali ti ritrovi in questa descrizione?

Le marche esistenti hanno alcuni difetti importanti, tra tutti quelli di essere fin troppo schiumogeni e inquinanti. Senza considerare il fatto che tanta schiuma spesso non è sinonimo di pulito. Alcuni prodotti sono a base di cloro, che può portare alla formazione di cloroformio se combinato con materiali organici come gli scarti di cibo.

In secondo luogo, ci sono molti coloranti sintetici che possono essere dannosi per la pelle e per gli organismi acquatici una volta che il detersivo finisce nel sistema idrico. Ecco perché abbiamo deciso di creare una ricetta di detersivo per piatti fai da te con i migliori ingredienti possibili. Saranno sufficienti pochi e semplici ingredienti e l’intero processo richiederà non più di 20 minuti del nostro tempo. Provare per credere!

Ingredienti per i migliori detersivi per piatti naturali

Vediamo subito quali sono gli ingredienti più importanti di cui abbiamo bisogno per realizzare il nostro detersivo per piatti fatto in casa. Il primo ingrediente è il sapone di Marsiglia. Facciamo attenzione a scegliere la variante per tessuti, in quanto ha un grado di aggressività maggiore che favorisce l’eliminazione dello sporco.

Al contempo, però, premuniamoci di guanti così da non rovinare la pelle e seccarla. In alternativa possiamo realizzare un sapone fai da te così da avere un prodotto meno aggressivo ma allo stesso tempo pulente. Lo dovremo tagliare a scaglie così che si ammorbidisca e possa sciogliersi nell’acqua di lavaggio.

L’acqua sarà il nostro secondo ingrediente che possiamo aggiungere all’occasione così da evitare di buttare il prodotto perché è trascorso il tempo di conservazione. Per pentole e piatti eccessivamente sporchi possiamo usare la soda di lavaggio, chiamata anche carbonato di sodio, che si ottiene dal bicarbonato di sodio.

Ma va benissimo anche il bicarbonato di sodio che non graffia e ha un alto potere disinfettante. Aggiungiamo anche mezzo bicchiere di aceto di mele e delle bucce di agrumi per profumare il detersivo. L’aggiunta di scorze di agrumi al detersivo per piatti non solo aiuta a rimuovere gli odori dalle stoviglie, ma le rende anche fresche e profumate.

A questo punto mescoliamo assieme tutti gli ingredienti in una ciotola fino a ottenere un composto omogeneo. Se vogliamo, possiamo usare un frullatore per accelerare il processo. Mettete il composto in un barattolo e il gioco è fatto.